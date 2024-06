Von Messi bis Rodrygo – das sind die Stars der Copa América Vom 21. Juni bis 15. Juli geht die 48. Copa América über die Bühne. Diese Stars sind mit von der Partie. 20.06.2024

Vom 21. Juni bis 15. Juli geht die 48. Copa América über die Bühne. Wo findet das Turnier statt und wo sind die Spiele zu sehen? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Turnier.

Wann und wo sind die Spiele zu sehen?

Alle Spiele sind live auf blue Sport via Sportdigital Fussball zu sehen. Das Eröffnungsspiel zwischen Argentinien und Kanada wird in der Nacht auf Freitag um 2.00 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. Zu dieser Zeit findet auch das Spiel Peru gegen Chile in der Nacht auf Samstag statt. Danach sind die Anspielzeiten 0.00 Uhr und 3.00 Uhr Schweizer Zeit.

Wo findet das Turnier statt?

Die Spiele gehen in den USA in insgesamt 14 Stadien über die Bühne. Das Eröffnungsspiel zwischen Argentinien und Kanada steigt in Atlanta, der Final findet am 14. Juli in Miami Gardens statt.

Welche Stars sind dabei?

Weltmeister Argentinien, angeführt von Lionel Messi, ist der Top-Favorit auf den Titel. Lautaro Martinez und Julian Alvarez sorgen offensiv für noch mehr Torgefahr. Im Mittelfeld zieht Liverpools Alexis Mac Allister die Fäden.

Auch die Brasilianer stellen wie immer ein mit Stars gespicktes Team, angeführt von den Real-Madrid-Stürmern Vinicius Junior und Rodrygo. Der grosse Abwesende bei der Seleção ist Neymar, der seit Oktober 2023 mit einem Kreuzbandriss ausfällt und nicht rechtzeitig fit wurde.

Die Hoffnungen bei den Brasilianern ruhen insbesondere auf Vinicius Junior. Keystone

Auch dieses Jahr werden Argentinien und Brasilien die beiden Teams sein, die es zu schlagen gilt. Aber auch Uruguay (u.a. mit Federico Valverde, Darwin Nunez, Luis Suarez) ist einiges zuzutrauen. Aussenseiterchanen haben Kolumbien (Luis Diaz, James Rodriguez) und Gastgeber USA.

Wie sehen die Gruppen aus?

Gruppe A: Argentinien, Chile, Kanada, Peru

Gruppe B: Ecuador, Jamaika, Mexiko, Venezuela

Gruppe C: USA, Bolivien, Panama, Uruguay

Gruppe D: Brasilien, Costa Rica, Kolumbien, Paraguay

Die Ersten und Zweiten der Gruppen qualifizieren sich fürs Viertelfinale. Argentinien und Brasilien können erst im Finale aufeinandertreffen.

Was ist das heisse Thema?

Kurz vor der Copa América hat Brasiliens früherer Star Ronaldinho die aktuelle Nationalmannschaft stark kritisiert. «Das ist vielleicht eine der schlechtesten Mannschaften der letzten Jahre, sie hat keine respektablen Führungsspieler, sondern grösstenteils nur durchschnittliche Spieler», sagte der Weltmeister von 2002 im Rahmen eines Interviews.

«Es fehlt die Liebe zum Trikot, die Entschlossenheit und das Wichtigste von allem: der Fussball.» Der 44-Jährige werde sich deshalb kein Spiel der Seleção und im Allgemeinen der Copa América anschauen «und keinen Sieg mehr feiern».

Der Aufschrei war gross, wenig später stellte Ronaldinho klar, dass seine Aussagen keine Abrechung waren, sondern eine Aufmerksamkeits-Kampagne gegen Hassnachrichten im Internet: «Ich würde den brasilianischen Fussball nie aufgeben, niemals. Meine Worte kamen aber von echten brasilianischen Fans, es sind echte Kommentare aus den sozialen Medien. Stell dir vor, du liest solche Nachrichten als Spieler, bevor du auf den Platz gehst.»

Lionel Messis Argentinien geht als Titelverteidiger in die Copa América. Keystone

