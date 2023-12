Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🔥 Diese Schweizer haben überzeugt

Burnley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Zeki Amdouni

Nach sechs Niederlagen in Folge gewinnt Burnley das Kellerduell gegen Sheffield United mit 5:0. Dabei erzielt Amdouni seinen zweiten Saisontreffer und erstmals überhaupt bereitet er ein Tor vor. Am Dienstag steht bereits das nächste Spiel an, auswärts bei Wolverhampton.

Inter Mailand 🇮🇹 Serie A Yann Sommer

Inter Mailand schlägt Napoli am Sonntagabend 3:0 und stürzt damit Juventus Turin (2:1-Sieg gegen Monza am Freitag) gleich wieder vom Leaderthron. Yann Sommer hält im 14. Ligaspiel zum 9. Mal die Null. Im Schnitt kassiert er lediglich in jedem zweiten Spiel einen Gegentreffer.

Napoli – Inter Mailand 0:3 Serie A, 14. Spieltag, Saison 2023/24 03.12.2023

Al-Wasl 🇦🇪 UAE Pro League Haris Seferovic

Seferovic wird bei Tabellenführer Al-Wasl zum dritten Mal in Folge erst kurz vor Schluss eingewechselt, doch die wenigen Minuten reichen dem 93-fachen Nationalspieler, um den Treffer zum 4:1 beizusteuern.

Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Fabian Schär

Newcastle schlägt Manchester United 1:0, Schär zeigt einmal mehr eine grundsolide Leistung. In der Tabelle zieht Newcastle dank des Sieges an ManUtd vorbei und ist neu Tabellensechster.

✍️ Weitere Spieler im Fokus

Dortmund 🇩🇪 Bundesliga Gregor Kobel

Leverkusen ist zwar in der ersten Halbzeit überlegen, wirklich oft muss Dortmund-Goalie Gregor Kobel aber nicht eingreifen. Nach dem Seitenwechsel ist er dann ebenfalls zur Stelle, wenn er geprüft wird. Beim Gegentor in der 79. Minute ist Kobel machtlos.

Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bundesliga Granit Xhaka

Leverkusen bleibt in dieser Saison weiter ohne Niederlage, im Top-Spiel gegen Dortmund (1:1) reisst aber die Siegesserie. Xhaka ist zwar ein Aktivposten, zieht aber nicht seinen allerbesten Tag ein. So kommt er etwa mit seiner Grätsche gegen Torschütze Ryerson zu spät und bei seinen zahlreichen Abschlüssen lässt er die nötige Präzision vermissen.

ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Manuel Akanji

Akanji startet beim 3:3 gegen Tottenham erneut vor der Dreierkette im defensiven Mittelfeld. Er fällt weder auf noch ab.

Manuel Akanji lässt sich auf das eine oder andere Wortgefecht ein. Bild: Imago

Mainz 05 🇩🇪 Bundesliga Silvan Widmer

Im zweiten Spiel nach seinem längeren Ausfall ist Widmer der beste Akteur seines Teams. Dennoch setzt es gegen Freiburg eine schmerzhafte 0:1-NIederlage ab.

Augsburg 🇩🇪 Bundesliga Kevin Mbabu

In der Nati gilt die Position des Rechtsverteidigers als Achillesferse. Beim 2:1-Sieg gegen Frankfurt zeigt Mbabu, dass er vielleicht auch mal wieder eine Alternative wäre.

Augsburg 🇩🇪 Bundesliga Ruben Vargas

Vargas wird gegen Frankfurt in der 67. Minute eingewechselt, fünf Minuten später geht er im gegnerischen Sechzehner zu Boden. Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt zunächst stumm, doch der VAR schaltet sich ein und entscheidet auf Penalty – diesen verschiesst Teamkollege Demirovic.

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Philipp Köhn

Köhn feiert mit Monaco einen 2:0-Sieg gegen Montpellier. Der Schweizer Schlussmann hält, was es zu halten gibt.

Monaco – Montpellier 2:0 Ligue 1, 14. Spieltag, Saison 23/24 03.12.2023

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Denis Zakaria

Zakaria macht seine Sache im zentralen Mittelfeld richtig gut und hat ebenfalls seinen Anteil daran, dass Monaco nach 14 Runden von Platz 3 grüsst.

Rennes 🇫🇷 Ligue 1 Fabian Rieder

Fabian Rieder kommt bei der 0:2-Niederlage in Marseille nicht zum Einsatz. Schade eigentlich, unter der Woche hat er doch mit seinem Freistosstor gezeigt, dass er gut drauf ist.