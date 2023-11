Bundestrainer Julian Nagelsmann kann nicht zufrieden sein, mit dem was er von seinem deutschen Team gegen die Türkei sah. Keystone

Die Sorgen in Deutschland vor der Heim-Europameisterschaft nächsten Sommer bleiben auch unter Bundestrainer Julian Nagelsmann bestehen. Deutschland verliert in Berlin gegen die Türkei 2:3.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Deutschland verliert das Testspiel gegen die Türkei 2:3.

Kai Havertz und Niclas Füllkrug sorgten für die Treffer der Deutschen. Mehr anzeigen

Im ausverkauften Berliner Olympiastadion sahen 75'000 Zuschauer ein wildes Spiel – und dass die Defensive auch unter Nagelsmann der Schwachpunkt im deutschen Team bleibt.

Die Tore für Deutschland erzielten Kai Havertz (1:0/5.) und Niclas Füllkrug (49./2:2). Stürmer Havertz wurde in der extrem offensiv ausgerichteten deutschen Elf überraschend als linker Aussenverteidiger aufgestellt. Ein Handspiel von Havertz, das zu einem verwandelten Hands-Elfmeter durch Yusuf Sari in der 71. Minute führte, wies Deutschland den Weg in die Niederlage. Mehrmals wurden die deutschen Defizite in der Rückwärtsbewegung von der Türkei aufgedeckt.

SDA/lih