Murat Yakin und Granit Xhaka kennen ihre Gegner der Nations-League-Kampagne. Imago

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der Nations League 2024/25 auf Titelverteidiger Spanien, Dänemark und Serbien. Dies ergibt die Auslosung in Paris.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nations League trifft die Schweizer Nati auf Serbien, Spanien und Dänemark.

Vier der 16 europäischen Startplätze für die WM 2026 werden an die besten Teams der Nations League vergeben.

Der Auftakt erfolgt in der ersten September-Woche dieses Jahres (5. bis 7. September). Die weiteren Gruppenspiele finden bis Mitte November statt, das Finalturnier (Final Four) geht vom 4. bis 8. Juni 2025 über die Bühne. Mehr anzeigen

Damit kommt es nach den Gruppenspielen an den Weltmeisterschaften 2018 (2:1) und 2022 (3:2) erneut zu zwei Duellen mit Serbien.

Auch Spanien ist für die aktuelle Generation der Nationalspieler um Captain Granit Xhaka ein bekannter Gegner. Im Sommer 2022 gewann die Schweiz in der letzten Nations League das erste Duell mit den Iberern in den Gruppenspielen 2:1 und verlor das zweite 0:1. Ein Jahr zuvor setzte sich Spanien im EM-Viertelfinal in St. Petersburg im Penaltyschiessen 3:1 durch. Auf Dänemark traf die Schweiz zuletzt 2019 in der EM-Qualifikation (3:3 und 0:1).

Der Auftakt erfolgt in der ersten September-Woche dieses Jahres (5. bis 7. September). Die weiteren Gruppenspiele finden bis Mitte November statt, das Finalturnier (Final Four) geht vom 4. bis 8. Juni 2025 über die Bühne.

Die Nations League findet 2024/25 zum vierten Mal statt. Bei der Premiere 2018/19 hatte die Schweiz in dem anstelle von Freundschaftsspielen ins Leben gerufenen Wettbewerb zum bislang einzigen Mal das Finalturnier erreicht und den 4. Schlussrang belegt. Seither hielt sich das Nationalteam in der höchsten der vier Ligastufen.

Dieses Mal befindet sich die Schweiz in der Gruppe 4 der höchsten Stufe. In der Gruppe 3 kommt es zu Duellen zwischen der Niederlande und Deutschland, in Gruppe 2 befinden sich Italien, Frankreich und Belgien. Liechtenstein trifft in der Liga D auf San Marino sowie Litauen oder Gibraltar.

Neu werden zudem vier der 16 europäischen Startplätze für die WM 2026 vergeben.

Die Gruppen der Liga A

Gruppe A1

Kroatien / Portugal / Polen / Schottland

Gruppe A2

Italien / Belgien / Frankreich / Israel

Gruppe A3

Niederlande / Ungarn / Deutschland / Bosnien

Gruppe A4

Spanien / Dänemark / Schweiz / Serbien