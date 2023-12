Auf wen trifft die Schweiz an der EM 2024?

Die Auslosung der Gruppen für die EM-Endrunde in Deutschland wird in der Elbphilharmonie durchgeführt, dem kulturellen Wahrzeichen der Stadt Hamburg. Die Zeremonie beginnt um 18.00 Uhr und wird rund eine Stunde dauern. Übertragen wird der Anlass unter anderem auf dem TV-Sender SRF info. Die EM startet am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in München, der Final ist am 14. Juli in Berlin.