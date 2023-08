Joshua Kimmich (links) und Antonio Rüdiger haben das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne. Bild: Imago

Am 8. September erscheint eine Doku zur WM in Katar, die einen Blick hinter die Kulissen der deutschen Nationalmannschaft gewährt. Der Trailer ist schon da und zeigt: Beim DFB brodelte es gewaltig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stimmung in Deutschlands Nationalmannschaft war während der desolaten WM 2022 extrem angespannt.

Der Trailer zur Doku-Serie «All or Nothing» zeigt, wie sehr es hinter den Kulissen brodelte.

Die Doku ist ab dem 8. September bei Amazon Prime zu sehen.

Die Winter-WM in Katar würde Fussball-Deutschland am liebsten ungeschehen machen. Das Team von Hansi Flick scheiterte wie bereits an der WM 2018 in Russland in der Gruppenphase. Nach der 1:2-Pleite gegen Japan zum Auftakt spielte Deutschland 1:1 gegen Spanien. Trotz eines 4:2-Sieges gegen Costa Rica im abschliessenden Gruppenspiel, musste Deutschland nach der Vorrunde die Koffer packen. Es überrascht deshalb nicht, dass im Lager der Deutschen während der WM nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen herrschte.

Im Trailer zur Doku «All or Nothing» ist etwa ein kurzer Schnipsel aus einem Gespräch zwischen Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger zu sehen. Real-Verteidiger Rüdiger ärgert sich, dass Kimmich seine Anweisungen nicht befolge. Der Bayern-Star kontert: «Du sagst nie ins Gesicht.» Vielleicht war es ja auch nur ein klärendes Gespräch, denn direkter ins Gesicht sagen, das geht ja nun wirklich nicht. Rüdiger eckt auch auf dem Platz oft an, er ist ein Agent Provocateur wie aus dem Lehrbuch – auch Kimmich ist alles andere als ein Kind von Traurigkeit. Im Trailer ist auch zu sehen, wie Rüdiger im Training Leon Goretzka wegschubst.

Bundestrainer Hansi Flick ist angefressen

Im schnell geschnittenen Clip ist auch mehrmals Hansi Flick zu sehen, der nicht selten mit lauter Stimme spricht. An einer Stelle sagt er an die Spieler gerichtet: «Das ist keine Mannschaft, wie ich sie mir vorstelle, ganz ehrlich.» Andernorts ärgert er sich: «Was war scheissegal, Männer? Wir haben nur über Politik gesprochen.» Worum es geht, das bleibt auch hier im Dunkeln, doch sehr wahrscheinlich wird dieser Teil in der Doku mit Regenbogenfarben gefüllt, man erinnere sich an das ganze Theater um die verbotene One-Love-Captainbinde …

Bitter für Fussball-Deutschland: Nach der WM ist bislang keine Besserung in Sicht. Die DFB-Elf kann kaum noch gewinnen und taumelt der Heim-EM im kommenden Jahr wie ein angeschlagener Boxer entgegen. Im September steht Hansi Flick deshalb unter massivem Druck: Fährt die DFB-Elf in den Testspielen gegen Japan und Frankreich keine Siege ein, so könnte es zum Knall kommen.

Auf einigen Positionen hat das WM-Aus ja bereits personelle Konsequenzen gehabt. So musste der damalige DFB-Direktor Oliver Bierhof seinen Posten räumen. Er ist in dem Trailer zur am 8. September bei Amazon Prime erscheinenden Doku ebenfalls zu sehen. «Was ist mit dieser Mannschaft los», sagt er in einer Szene, «in mir brodelt es», in einer anderen.

Nati-Doku mit Sprengkraft

Eine ähnliche Doku gab es bereits rund um die Schweizer Nati. Für besonders viel Wirbel sorgte rund um «The Pressure Game» dann allerdings eine Aussage Sascha Ruefers über Granit Xhaka, die gar nicht ausgestrahlt wurde, weil der SRF-Kommentator diese herausschneiden liess.