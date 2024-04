Al-Ittihad-Stürmer Abderrazak Hamdallah kassiert beim Verlassen des Spielfelds Peitschenhiebe. Screenshot: instagram.com/sportbible

Nach dem Final des Saudi Super Cup kommt es zu verstörenden Szenen. Ein Zuschauer packt die Peitsche aus und malträtiert einen Spieler des unterlegenen Teams.

Im Super-Cup-Final trifft Abderrazak Hamdallah in der 21. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. Bei seinem Torjubel provoziert der Al-Ittihad-Spieler die Al-Hilal-Fans, indem er sie mit einer Geste zum Schweigen auffordert. Am Ende hat der Sturmpartner von Karim Benzema aber nichts zu Lachen, sein Team verliert den Final sang- und klanglos mit 1:4.

Und als ob die Niederlage nicht schon genug schmerzhaft wäre, wird der Marokkaner beim Verlassen des Spielfelds auch noch von einem Zuschauer angegriffen. Mit einer Peitsche! Hamdallah will daraufhin auf den Zuschauer losgehen, wird aber von den Teamkollegen zurückgehalten. Auf der Tribüne können Fans und Ordner den Aggressor stoppen, der zuvor wohl von Hamdallah mit Wasser bespritzt worden war.

Was sich an diesem Abend im al-Jazira-Mohammed-Bin-Zayed-Stadion im Osten von Abu Dhabi genau abgespielt hat, ist derzeit noch nicht restlos aufgeschlüsselt. Wie «globo» mit Verweis auf verschiedene saudische Medienberichte schreibt, wurde der angreifende Fan festgenommen und zu den Sicherheitsbehörden in Abu Dhabi gebracht.