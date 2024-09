Bruno Lage steht als Trainer bei Benfica zum zweiten Mal in der Verantwortung Keystone

Zeki Amdouni hat nun Klarheit über den neuen Trainer bei seinem Verein Benfica Lissabon.

SDA

Bei Portugals Rekordmeister tritt der Portugiese Bruno Lage die Nachfolge des entlassenen Deutschen Roger Schmidt an.

Der 48-jährige Lage ist ein Rückkehrer. Zwischen 2018 und 2020 hat er schon einmal bei Benfica gearbeitet. In der Saison 2018/19 führte er das Team zum Meistertitel und zum Cupsieg. Schmidt, in der vergangenen Saison ebenfalls Meistertrainer, musste vor einer Woche seinen Posten räumen. Sieben Punkte aus den ersten vier Spielen in der Liga waren für die Verantwortlichen des Klubs eine zu schlechte Bilanz.

Der Schweizer Internationale Amdouni hatte zwei Tage vor Schmidts Absetzung von Premier-League-Absteiger Burnley nach Portugal gewechselt.

sda