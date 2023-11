Zuhause hat die Schweiz den Sieg gegen Rumänien noch aus der Hand gegeben. KEYSTONE

Die Schweizer Nati hat sich die EM-Qualifikation mit Ach und Krach gesichert und kämpft gegen Rumänien um den Gruppensieg. Dabei geht es nicht nur um Prestige, sondern auch um eine gute Ausgangslage an der Endrunde in Deutschland.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im letzten Spiel der EM-Qualifikation geht es für die Schweiz am Dienstag (20.45 Uhr) in Bukarest gegen Rumänien um den Gruppensieg.

Ein Sieg ist für die Nati wichtig, um an der EM in Lostopf 2 zu landen. Gewinnt die Schweiz nicht, wird sie in Topf 4 eingeteilt. Mehr anzeigen

Wie werden die Lostöpfe für die EM 2024 eingeteilt?

Für die Einteilung in die Lostöpfe hat die UEFA der Reihe nach folgende Faktoren bestimmt.

▶ Endplatzierung in der Qualifikation (Rang 1 oder 2 in der Gruppe)

▶ Erreichte Punkte in der Qualifikation

▶ Tordifferenz in der Qualifikation

▶ Erzielte Tore in der Qualifikation

▶ Erzielte Auswärtstore in der Qualifikation

▶ Anzahl der Siege in der Qualifikation

▶ Geringere Zahl von Strafpunkten in der Qualifikation

▶ Position in der UEFA Nations League

Was geschieht mit den Sechsergruppen?

In der Qualifikation gibt es sieben Fünfer- und drei Sechsergruppen. Damit die Sechsergruppen keinen Vorteil haben (mehr Spiele = mehr Punkte) zählen nur die geholten Punkte gegen die Top 5 der Gruppe.

Ein Beispiel aus Gruppe J:

- Portugal hat 10 Spiele und 10 Siege, also 30 Punkte. Die Siege gegen Liechtenstein (sechs Punkte) fallen aus der Wertung, es bleiben als 24 Punkte.

- Die Slowakei hat aus 10 Spielen 22 Punkte geholt. Die sechs Punkte aus den Spielen gegen Liechtenstein fallen weg, es bleiben also 16 Punkte, die für die Topfeinteilung relevant sind.

Wie sehen die Töpfe stand jetzt aus?

Topf 1

Im ersten Lostopf ist Gastgeber Deutschland gesetzt. Dazu landen die fünf besten Gruppensieger, die in der Qualifikation die meisten Punkte geholt haben, ebenfalls in Lostopf 1.

🇩🇪 Deutschland (Gastgeber)

🇵🇹 Portugal, 24 Punkte, +28 Tordifferenz

🇫🇷 Frankreich, 21 Punkte, +26 (noch 1 Spiel offen)

🇪🇸 Spanien, 21 Punkte, +20

🇧🇪 Belgien, 20 Punkte, +18

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England, 19 Punkte, +18 (noch 1 Spiel offen)

Die Teams in Topf 1 haben ihren Platz so gut wie sicher. Einzig England könnte rein theoretisch noch aus Topf 1 verdrängt werden.

Topf 2

Die fünf schwächeren Gruppensieger, sowie der beste Gruppenzweite, bilden den zweiten Topf.

🇭🇺 Ungarn, 18 Punkte, +9

🇹🇷 Türkei, 16 Punkte, +7 (noch 1 Spiel offen)

🇩🇰 Dänemark, 16 Punkte, +6 (noch 1 Spiel offen)

🇦🇱 Albanien, 14 Punkte, +8 (noch 1 Spiel offen)

🇷🇴 Rumänien, 13 Punkte, +4 (noch 1 Spiel offen)

🇦🇹 Österreich, 19 Punkte, +10 (bester Gruppenzweiter)

Derzeit ist in Gruppe I noch Rumänien als Sieger in Topf 2 eingeteilt. Gewinnt die Schweiz in Bukarest, übernimmt sie den Platz von Rumänien und wäre fix in Topf 2 eingeteilt.

Topf 3

Die sechs Gruppenzweiten (ausser dem besten Gruppenzweiten, der in Topf 2 landet) mit den meisten geholten Punkten werden im Topf 3 eingeteilt.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland, 17 Punkte, +9

🇸🇰 Slowakei, 16 Punkte, +5

🇳🇱 Holland, 15 Punkte, +4 (noch 1 Spiel offen)

🇷🇸 Serbien, 14 Punkte, +6

🇭🇷 Kroatien, 13 Punkte, +8 (noch 1 Spiel offen)

🇮🇹 Italien, 13 Punkte, +7 (noch 1 Spiel offen)

Da das Rennen um Platz 2 in vielen Gruppen noch offen ist, sind auch die meisten Teams für Topf 3 noch nicht fix. So könnte zum Beispiel die Ukraine mit einem Sieg gegen Italien deren Platz in Topf 3 übernehmen und die Italiener in die Playoffs schicken.

Topf 4

In Topf 4 landen die schlechtesten drei direkt qualifizierten Mannschaften und die drei Sieger der Playoffs im März 2024.

🇸🇮 Slowenien, 13 Punkte, +4 (noch 1 Spiel offen)

🇨🇿 Tschechien, 12 Punkte, +3 (noch 1 Spiel offen)

🇨🇭 Schweiz, 11 Punkte, +8 (noch 1 Spiel offen)

❓Sieger Playoffs A

❓Sieger Playoffs B

❓Sieger Playoffs C

Gewinnt die Schweiz gegen Rumänien nicht, bleibt sie definitiv in Topf 4.

Wann wird ausgelost?

Die Auslosung der EM-Gruppen findet am Samstag, 2. Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg statt.