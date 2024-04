Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Chicago Fire AC Milan Noah Okafor

In der 82. Minute eingewechselt, braucht Milans Joker bloss zwei Minuten, um den Ausgleich zum 3:3 zu besorgen und sein Team so vor der drohenden Niederlage zu bewahren. Kein Wunder, wird er in italienischen Medien als «König der Einwechselspieler» gefeiert.

Sassuolo – Milan 3:3 Serie A, 32. Spieltag, Saison 2023/24 14.04.2024

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Mit einer 5:0-Gala gegen Bremen macht Bayer Leverkusen seinen ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt. Mittendrin der Schweizer Nati-Captain, der das Spiel der Leverkusener einmal mehr orchestriert – und sich mit einem Schlenzer gar als Torschütze auszeichnet.

Leverkusens Meisterheld Xhaka: «Dieses Team will mehr» 15.04.2024

Manchester City Manuel Akanji

Spielt bei der 5:1-Machtdemonstration gegen Luton Town durch und verbringt einen vergleichsweise gemütlichen Arbeitsnachmittag. Der 28-Jährige zeigt wie gewohnt eine souveräne Leistung und grüsst nach den Patzern der Konkurrenten Liverpool und Arsenal neu von der Tabellenspitze.

Bayer Leverkusen Newcastle Fabian Schär

Newcastle zerlegt Tottenham vor Heimpublikum in Einzelteile und siegt gleich mit 4:0. Schär hält hinten dicht und stellt sein Offensivpotential mit dem Kopfball-Treffer zum Endstand kurz vor Schluss unter Beweis. Es ist bereits sein fünfter Treffer in der laufenden Saison.

Augsburg Ruben Vargas

Die Nummer 16 figuriert erneut in der Startelf der Augsburger, bleibt gegen Union Berlin aber ohne Torbeteiligung. In der 62. Minute wird er ausgewechselt und beobachtet von der Ersatzbank aus, wie seinem Teamkollegen den 2:0-Sieg nach Hause bringen.

VfL Wolfsburg Cédric Zesiger

Der 25-Jährige kehrt nach seiner abgesessenen Sperre in die Startelf der Wolfsburger zurück und spielt über die volle Distanz. An der 0:3-Pleite gegen Spitzenteam Leipzig kann aber auch Zesiger nichts ändern.

Dortmund Dortmund Gregor Kobel

Hat gegen ein harmloses Gladbach lange nicht viel Arbeit, obwohl der BVB ab Minute 55 in Unterzahl agiert. Beim einzigen Gegentreffer machtlos. Kurz vor dem Schlusspfiff hält er mit einer Glanztat den Auswärtssieg fest.

Newcastle Gladbach Jonas Omlin

Sieht beim ersten Gegentreffer gegen Dortmund unglücklich aus, weil er zunächst ein paar Schritte rausläuft, um dann doch wieder zurückzuweichen. Zudem scheint er kurzzeitig einen Foulpenalty zu verschulden. Die Bilder zeigen aber, dass er gegen Adeyemi mit seinen Händen am Ball war – weshalb der Penalty auch zurückgenommen wird. Dennoch muss Omlin schlussendlich als Verlierer vom Platz.

Gladbach Nico Elvedi

Setzt mit einer sauberen Grätsche gegen Dortmund-Torjäger Haller ein gutes Zeichen und hat viele klärende Aktionen. Die 1:2-Heimniederlage kann er trotz guter Leistung nicht verhindern.

Inter Mailand Inter Mailand Yann Sommer

Für einmal bleibt der Nati-Keeper sieglos und muss gegen Cagliari gar zweimal hinter sich greifen. Insbesondere beim ersten Gegentreffer nicht von jeglicher Schuld freizusprechen.

Inter Mailand – Cagliari 2:2 Serie A, 32. Spieltag, Saison 2023/24 14.04.2024

Torino Ricardo Rodriguez

Als Captain führt er sein Team im Derby gegen Juventus zu einem Punktgewinn und hilft als Rechtsverteidiger über die volle Distanz, den Kasten gegen die Stars der alten Dame sauber zu halten.

Chicago Fire Xherdan Shaqiri

Nach dem Sieg und einem erzielten Treffer gegen Houston muss sich Xherdan Shaqiri gegen die New York Red Bulls mit einem 0:0-Remis begnügen. Und das, obwohl Chicago mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl agieren kann. Captain Shaqiri spielt durch.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Der 25-Jährige steht wie Shaqiri in der Startformation, muss seinen Platz nach 64 Minuten aber räumen.

Chicago Fire Allan Arigoni

Auch der dritte Schweizer in Diensten von Chicago wird von Coach Klopas von Beginn weg eingesetzt, läuft als linker Aussenverteidiger auf und spielt da über die volle Distanz.