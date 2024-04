Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Dortmund Dortmund Gregor Kobel

Dortmund verliert das Spiel im Kampf um Platz 4 auswärts gegen Leipzig trotz 1:0-Führung mit 1:4. Ein gebrauchter Tag für Kobel, der seine Sache ordentlich macht. Viel Zeit, den Tiefschlag zu verdauen, bleibt nicht. Bereits am Mittwoch gilt es für Dortmund im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen PSG wieder ernst. Mit blue Sport bist du live dabei.

Gladbach Gladbach Nico Elvedi

Beim 0:0 gegen Union Berlin spielt Elvedi einen Rückpass in Richtung des Torhüters, der allerdings zur Vorlage für Volland wird. Er hat Glück, dass dieser Patzer nicht zum Tor führt.

Gladbach Gladbach Jonas Omlin

Die Partie gegen Union Berlin verpasst der 30-Jährige wegen Oberschenkelproblemen. Für ihn dürfte es schwierig sein, noch auf den EM-Zug aufzuspringen.

Bayer Leverkusen Leverkusen Granit Xhaka

Am Wochenende sitzt Xhaka im Topspiel gegen Stuttgart seine Gelbsperre ab. Und er sieht, wie seine Teamkollegen die Rekordserie der Ungeschlagenheit auf nun 46 Spiele in Folge weiter ausbauen – einmal mehr in extremis. Das 2:2 erzielt Robert Andrich tief in der Nachspielzeit.

Granit Xhaka verfolgt die Partie gegen Stuttgart von der Tribüne aus. Bild: Imago

Augsburg Augsburg Ruben Vargas

Vargas hat bei der 0:3-Niederlage gegen Werder Bremen bei der einen oder anderen Offensivaktion die Füsse im Spiel, zwingend sind seine Aktionen aber nicht. Nach einer Stunde wird ausgewechselt.

Augsburg Augsburg Kevin Mbabu

Mbabu drückt die Kugel in der 9. Minute aus kürzester Distanz mit dem Kopf über die Linie, doch dem Treffer geht ein Foul von Vargas am Torhüter voraus und so zählt dieser nicht. Beim 0:1 und beim 0:3 verliert er seinen Gegenspieler aus den Augen.

Mainz 05 Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz bleibt beim 1:1 gegen Köln zum 6. Mal in Folge ohne Niederlage und hält den Gegner im Kampf gegen den direkten Abstieg auf Distanz. Widmer kommt in all diesen Spielen nur zu Jokereinsätzen.

Mainz 05 Mainz 05 Edimilson Fernandes

Auch Fernandes kommt gegen Köln zu einem Teileinsatz. Unter Bo Henriksen haben die beiden Schweizer einen schweren Stand.

Wolfsburg Wolfsburg Cédric Zesiger

Gegen Freiburg reagiert Trainer Ralph Hasenhüttl auf den 0:1-Pausenrückstand mit einem Dreifachwechsel, auch Zesiger muss raus. Die Massnahme zeigt Wirkung, die Wölfe siegen am Ende 2:1.

Stuttgart Stuttgart Leonidas Stergiou

Gegen Leverkusen darf Stergiou erneut von Beginn an ran. In der 81. Minute wird er beim Stand von 2:1 ausgewechselt. Nach seiner Auswechslung gleicht der Meister noch zum 2:2 aus. Stuttgart ist dennoch voll auf Champions-League-Kurs.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

ManCity Manchester City Manuel Akanji

Akanji fährt mit Manchester City gegen Nottingham einen 2:0-Pflichtsieg ein und bleibt damit im Kampf um den Titel auf Kurs. Arsenal führt zwar die Tabelle aktuell mit einem Punkt Vorsprung an, ManCity hat aber ein Spiel weniger bestritten.

Newcastle Newcastle Fabian Schär

Schär kehrt beim 5:1-Sieg gegen Sheffield United nach der Pause nicht zurück aufs Feld. Bleibt zu hoffen, dass es sich bei der Auswechslung um eine Vorsichtsmassnahme gehandelt hat und sich die Oberschenkelprobleme als nicht graviernd erweisen.

Fabian Schär wird in der Halbzeit beim Stand von 1:1 ausgewechelt. Imago

Burnley Burnley Zeki Amdouni

Amdouni wird gegen Manchester United in der 57. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt. In der 87. Minute trifft er per Elfmeter zum 1:1-Endstand.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship

Norwich City Norwich City Christian Fassnacht

Beim 2:2 gegen Swansea steht Fassnacht erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit in der Startelf und prompt schaut Zählbares dabei raus. Nach etwas mehr als einer halben Stunde liefert er den Assist zum 1:1.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Inter Mailand Yann Sommer

Den Meistertitel bereits in der Tasche fährt Inter Mailand gegen den FC Turin einen 2:0-Sieg ein. Damit hält Sommer in der Serie A bereits zum 18. Mal den Kasten rein.

AC Milan AC Milan Noah Okafor

Bei der Nullnummer gegen Juventus Turin wird Okafor in der 71. Minute für Olivier Giroud eingewechselt. Milan hat vier Runden vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf Juve und bleibt auf Vizemeistser-Kurs.

Bologna Bologna Remo Freuler

Bologna lässt gegen das abstiegsgefährdete Udinese Punkte liegen. Zwar befindet sich das Überraschungsteam der Saison weiter auf Champions-League-Kurs, aber von den letzten vier Spielen endeten drei mit einer Punkteteilung. Freuler führt Bologna zum zweiten Mal in dieser Saison als Captain an.

Bologna Bologna Michel Aebischer

Aebischer spielt im zentralen Mittelfeld an der Seite von Freuler ebenfalls über die volle Distanz.

Bologna Bologna Dan Ndoye

Auch der dritte Bologna-Schweizer steht in der Startelf, um über die rechte Seite Dampf zu machen. In der 88. Minute wird er ausgewechselt. Wie seine beiden Landsmänner bleibt auch er ohne Skorerpunkt.

FC Turin Torino Ricardo Rodriguez

Torino-Captain Rodriguez wird gegen Inter beim Stand von 0:2 in der 74. Minute ausgewechselt. Am Skore ändert sich nach seiner Auswechslung nichts mehr.

🇪🇸 LaLiga

Sevilla Sevilla Djibril Sow

Für Sow ist die Saison aufgrund eines Zehenbruchs gelaufen.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria spielt bei der 2:3-Niederlage gegen Lyon im defensiven Mittelfeld durch. Trotz der Pleite ist Monaco als Tabellenzweiter weiter auf Champions-League-Kurs. Die Niederlage bedeutet auch, dass PSG nicht mehr von der Spitze zu verdrängen ist.

AS Monaco AS Monaco Breel Embolo

Embolo wird gegen Lyon zur Halbzeitpause eingewechselt. Es ist sein längster Einsatz seit seiner Rückkehr nach dem Kreuzbandriss.

Breel Embolo ist auf dem Weg zurück. Bild: Imago

AS Monaco AS Monaco Philipp Köhn

Der 26-Jährige hat seinen Stammplatz verloren und sitzt zum neunten Mal in Folge auf der Bank.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia spielt beim 2:1-Sieg gegen Lens im linken Mittelfeld durch. Zuletzt kam er auch im Abwehrzentrum sowie als Links- und Rechtsverteidiger zum Einsatz. Als so polyvalent einsetzbarerer Spieler hat er sicherlich auch gute Chancen, im EM-Kader Unterschlupf zu finden.

Lorient Lorient Yvon Mvogo

Die 1:2-Niederlage gegen Toulouse ist die fünfte Pleite in Folge für Lorient. Drei Runden vor Saisonende steht das Team von Mvogo auf einem Abstiegsplatz.

Toulouse Toulouse Vincent Sierro

Sierro bleibt beim 2:1-Sieg ohne Skorerpunkt und sieht in der 87. Minute zum achten Mal in dieser Saison den gelben Karton.

Nizza Nizza Jordan Lotomba

Beim 3:1-Auswärtssieg gegen Strassburg sitzt Lotomba auf der Bank.

Montpellier Montpellier Becir Omeragic

Beim 1:1 gegen Nantes zieht der meist als Innenverteidiger gesetzte Omeragic im defensiven Mittelfeld die Fäden.

Genua Montpellier Silvan Hefti

Hefti kommt gegen Nantes nicht zum Einsatz.

Rennes Rennes Fabian Rieder

Bei der verrückten 4:5-Niederlage gegen Stade Brest wird Rieder in der 86. Minute beim Stand von 4:4 eingewechselt.

Valencia Nantes Eray Cömert

Cömert wird bei Nantes eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt und hilft den Punkt über die Zeit zu retten. Noch sind die Abstiegssorgen nicht verflogen, aber Stand jetzt würde Nantes auch kommende Saison in der Ligue 1 spielen.

🇺🇸 Major League Soccer

Chicago Fire Chicago Fire Xherdan Shaqiri

Beim 0:0 gegen Atlanta steht Shaqiri nicht im Kader. Er hat sich in der Vorwoche eine Muskelprellung am Unterschenkel zugezogen, die allerdings nicht allzu schlimm sein soll. Die EM ist nicht in Gefahr.

Chicago Fire Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Ebenfalls nicht im Kader steht bei Chicago zum zweiten Mal in Folge Maren Haile-Selassie.

Chicago Fire Allan Arigoni

Mit Arignoi steht dennoch ein Schweizer in der Startelf. Der 25-Jährige spielt als Rechtsverteidiger durch. In der 75. Minute wird er verwarnt.

St. Louis CITY St. Louis City Roman Bürki

Nach zwei Zu-Null-Spielen muss Bürki gegen Kansas City gleich drei Mal hinter sich greifen. Das 3:3 war bereits das sechste Remis im neunten Spiel.

🇦🇹 Bundesliga

Sturm Graz Sturm Graz Gregory Wüthrich

Beim 2:2 im Spitzenkampf gegen RB Salzburg spielt Wüthrich in der Innenverteidigung durch.

RB Salzburg RB Salzburg Bryan Okoh

Der 20-Jährige hat eine lange Verletzungshistorie hinter sich und kommt in den letzten Wochen in der 2. Mannschaft zum Einsatz.

🇬🇷 Super League 1

AEK Athen AEK Athen Steven Zuber

Im Topspiel gegen PAOK Saloniki wird Zuber in der 78. Minute beim Stand von 2:1 ausgewechselt. Nach seiner Auswechslung schlägt es hinten zwei Mal ein und so geht die Partie 2:3 verloren. Trotz der Niederlage führt AEK die Tabelle noch immer an, doch der Vorsprung ist auf vier Punkte geschmolzen und PAOK hat noch ein Spiel weniger bestritten.

🇧🇪 Jupiler Pro League

Genk KRC Genk Andi Zeqiri

Beim 1:1 gegen Westerlo wird Zeqiri eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 0:0 eingewechselt.

🇦🇪 UAE Pro League

Al-Wasl Al-Wasl Haris Seferovic

Beim 2:2 gegen Al-Jazira kann Seferovic mit Blick auf ein mögliches EM-Aufgebot nicht weiter Werbung in eigener Sache betreiben, zumindest bleibt er ohne Skorerpunkt. Eine halbe Stunde vor Schluss wird der 32-Jährige ausgewechselt.