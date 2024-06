Deshalb verschlägt es Real-Ikone Marcelo ins Heerenschürli

Marcelo erfüllt die Autogramm-Wünsche der jungen Fussball-Fans im Heerenschürli. Bild: Keystone

Die Schweizer U15-Nationalmannschaft absolviert am Dienstag im Heerenschürli ein Spiel gegen Spanien. Die FCZ-Junioren am Spielfeldrand staunen nicht schlecht, als plötzlich Brasilien-Star Marcelo auftaucht.

Luca Betschart Luca Betschart

Am Dienstag misst sich die U15-Auswahl der Schweiz im Heerenschürli mit Spanien und muss Lehrgeld zahlen. Gleich mit 1:6 unterliegt die Mannschaft von Trainer Massimo Immersi den Iberern, die bereits in der 11. Minute vorlegen können.

Verantwortlich für die frühe Führung der Spanier zeigt sich ein gewisser Enzo Alves. Der 14-Jährige spielt bereits seit 2017 für den Nachwuchs von Real Madrid. Und das ist alles andere als ein Zufall. Denn Enzo Alves ist der Sohn von Klublegende Marcelo.

Marcelo (rechts) mit Sohnemann Enzo und seiner Frau Clarise Alves im Heerenschürli. Bild: Keystone

Autogramm-Jäger aufgepasst

Der 58-fache brasilianische Nationalspieler absolviert in seiner Karriere über 500 Partien für die Königlichen, gewinnt in dieser Zeit fünfmal die Champions League und wird gar sechsmal spanischer Meister. Kein Wunder ist die Aufregung gross, als Marcelo am Dienstag plötzlich im Heerenschürli auftaucht.

Gut gelaunt erfüllt der 36-Jährige Autogramm-Wünsche und posiert für Fotos – und jubelt dazwischen noch über den Doppelpack von Sohnemann Enzo. Und aufgepasst, wer den Weltstar verpasst hat: Am Donnerstag um 14 Uhr folgt im Heerenschürli das zweite Duell zwischen der Schweiz und Spanien. Und womöglich auch die zweite Gelegenheit auf ein Selfie mit Marcelo?