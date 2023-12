DFB-U17 nach Elfmeter-Drama Weltmeister – Heide wieder Held - Gallery Konstantin Heide wuchs im Elfmeterschiessen des WM-Finals über sich hinaus. Bild: dpa Paris Brunner (r) nach seinem verwandelten Strafstoss zum 1:0. Bild: dpa Max Moerstedt (M) behauptet den Ball gegen Frankreichs Bastien Meupiyou (l). Bild: dpa Noah Darvich traf in die Drangphase der Franzosen hinein zum 2:0. Bild: dpa DFB-U17 nach Elfmeter-Drama Weltmeister – Heide wieder Held - Gallery Konstantin Heide wuchs im Elfmeterschiessen des WM-Finals über sich hinaus. Bild: dpa Paris Brunner (r) nach seinem verwandelten Strafstoss zum 1:0. Bild: dpa Max Moerstedt (M) behauptet den Ball gegen Frankreichs Bastien Meupiyou (l). Bild: dpa Noah Darvich traf in die Drangphase der Franzosen hinein zum 2:0. Bild: dpa

Fussball-Deutschland feiert wieder einen WM-Titel. Mit einer imponierenden Final-Leistung setzt sich die U17 gegen Frankreich durch und bejubelt ein Novum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Deutschland ist U17-Weltmeister.

Die DFB-Auswahl setzt sich im Final gegen Frankreich nach Penaltyschiessen durch. Mehr anzeigen

Der deutschen Nationalmannschaft läuft es seit einiger Zeit überhaupt nicht nach Wunsch, doch die Zukunft des deutschen Fussballs sieht vielversprechend aus. Im Final der U17-WM setzte sich Deutschland nach einem 2:2 im Penaltyschiessen gegen Frankreich durch und wurde erstmals in dieser Altersklasse Weltmeister.

Bei der Neuauflage des EM-Finales am Samstag in Surakarta wurde es beim 2:2 nach 90 Minuten nach Toren des Dortmunders Paris Brunner (29. Minute/Foulelfmeter) und von Barça-Spieler Noah Darvich (51.) durch einen Gegentreffer von Frankreichs Saimon Bouabré (53.) immer spannender – erst recht in Unterzahl nach Gelb-Rot für den Deutschen Winners Osawe (69.). Nach dem 2:2 durch Mathis Amougou (85.) rettete sich das deutsche Team mit letzter Kraft ins Elfmeterschiessen. Dort nahm der Fussball-Wahnsinn seinen Lauf.

Dramatisches Penaltyschiessen

Frankreichs Bastien Meupiyou scheiterte an Heide, Nhoa Sangui traf die Oberkante der Latte. Auf deutscher Seite scheiterten Eric da Silva Moreira und Brunner. Als auch das Elfmeterschiessen in die Verlängerung ging, war Heide dann für Tidiam Gomis zu stark.

Im Jahr 2009 bejubelte die Schweizer Nati den U17-Weltmeistertitel. Das Team um Granit Xhaka, Haris Seferovic, Ricardo Rodriguez und Co. setzte sich damals beim Finalspiel in Nigeria gegen das Gastgeberland mit 1:0 durch.

SDA/dpa/lih