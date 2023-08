Franz Beckenbauer im September 2019. Bild: Keystone

Bei einem Weltmeister-Treffen der deutschen Ex-Nationalspieler im Juli fehlte Franz Beckenbauer gesundheitsbedingt. Nun gibt sein Weggefährte Lothar Matthäus ein Update.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige deutsche Nationalspieler Franz Beckenbauer ist gesundheitlich angeschlagen.

Gemäss Lothar Matthäus geht es ihm «nicht gut».

Ob es sich bei den Beschwerden um eine Augeninfektion aus dem letzten Jahr handelt, oder um Probleme mit dem Herzen, ist nicht genau bekannt. Mehr anzeigen

«Franz kann aus gesundheitlichen Gründen leider nicht dabei sein. Es wäre einfach zu viel für ihn», so Ehefrau Heidi Anfang Juli beim grossen Weltmeister-Treffen der deutschen Ex-Nationalspieler im Luxushotel «Das Achental» am Chiemsee in Bayern.

Seit dann ist klar: Franz Beckenbauer geht es gesundheitlich nicht gut. Nun hat Lothar Matthäus bei RTL über den Zustand des 77-Jährigen gesprochen.

Augen- und Herzprobleme

«Bei der Gesundheit geht es ihm nicht so gut. Deshalb war er auch bei dem WM-Treffen vor vier, fünf Wochen nicht dabei. Wir hoffen natürlich, dass der Weg in die andere Richtung geht», wird Matthäus in der «Bild» zitiert. «Wir wünschen ihm alle Gesundheit, dass er wieder der Alte wird, mit seiner Energie. Wir wünschen natürlich, dass es ihm wieder besser geht. Der Franz hat auch immer gesagt, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist. Die hat er zurzeit nicht.»

Welche Beschwerden der Weltmeister von 1974 und 1990 (als Trainer) hat, ist unklar. Beckenbauer selbst sprach vor einem Jahr über Probleme mit den Augen und dem Herz. «Ich hatte auf einem Auge einen sogenannten Augeninfarkt. Rechts sehe ich leider nichts mehr. Damit komme ich klar. Und mit dem Herzen muss ich aufpassen», sagte er damals der «Bunten».