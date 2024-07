Mega-Empfang in Madrid für die spanischen EM-Helden

Nach dem Sieg gegen England am Sonntag im EM-Final in Berlin sind die Spanier in der Hauptstadt Madrid eingetroffen. Zunächst wurden sie vom spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez empfangen. Danach wurden die Helden von Tausenden Fans gefeiert.

15.07.2024