Olympia-Treffen Paris 2024: Roger Federer motiviert die Truppen

Neun Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) startete Swiss Olympic am Donnerstag in Sursee mit dem Olympia-Treff die Mission für 2024. Überraschungsgast Roger Federer motivierte die Athleten.

03.11.2023