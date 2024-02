Promotion-League-Goalie Antonio spricht über seinen überraschenden Einsatz am Afrika-Cup 04.02.2024

Am Afrika-Cup kam Signori Antonio für Angolas Nati zum Einsatz. Die grosse Bühne ist für den 29-Jährigen neu. Normalerweise spielt er bei Etoile Carouge in der Promotion League.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Torhüter von Etoile Carouge, Signori Antonio, wurde für die Nationalmannschaft Angolas aufgeboten und kam im Achtelfinale des Afrika-Cups überraschend zum Einsatz.

Im Videobeitrag spricht der 29-Jährige über sein Abenteuer.

Von der Promotion League auf die ganz grosse Fussball-Bühne: Signori Antonio hütet das Tor von Drittligist Etoile Carouge und wurde für den Afrika-Cup für die Nationalmannschaft Angolas aufgeboten.

Der 29-jährige Keeper musste im Afrika-Cup vorerst mit der Bank vorliebnehmen, ehe er ab dem Achtelfinale völlig unerwartet zwischen den Pfosten stand. «Ein Kindheitstraum ging für mich in Erfüllung», sagt Antonio. Goalie-Kollege Neblu flog in der Partie gegen Namibia nach 20 Minuten vom Platz – Signori Antonio musste in die Bresche springen und erfüllte seinen Job mit Bravour. Die Angolaner zogen mit einem 3:0-Sieg in den Viertelfinal ein.

Auch in der nächsten Runde gegen Nigeria hütete der Ex-Basel-Keeper – er kam 2019 zu einem Mini-Einsatz für Rotblau – das Tor. Das Viertelfinale bedeutete aber Endstation. Angola musste sich Nigeria mit 0:1 geschlagen geben.

Bei Basel ausgebootet, jetzt mit voller Stolz bei Etoile Carouge

Nach dem Viertelfinal-Aus kehrt Antonio in die Schweiz zurück. Er sei stolz, für Etoile Carouge zu spielen. Im vergangenen Sommer bot ihm der Promotion Ligist die Chance, in den Profifussball zurückzukehren. Beim FC Basel und dem angolanischen Team Petro Luanda schaffte er den Durchbruch nie.

«Ich will meine Möglichkeit nutzen, um zu zeigen, was ich in meinen Füssen und Händen habe», so der Keeper. In der Promotion League geht die Reise in Basel weiter. Die zweite Mannschaft des FCB steht auf dem Programm.