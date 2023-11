Die Yakin-Frage soll noch in dieser Woche beantwortet werden

Es sind entscheidende Tage für Nati-Coach Murat Yakin. Keystone

Nati-Direktor Pierluigi Tami liess letzte Woche aufhorchen, als er andeutete, dass noch nicht sicher sei, ob Murat Yakin die Schweiz an der EM 2024 coachen werde. Die Zukunft des Nati-Trainers soll schon diese Woche geklärt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Murat Yakin hat die EM-Qualifikation mit der Schweiz geschafft. Trotzdem steht der Coach aufgrund enttäuschender Resultate und Leistungen in der Kritik.

Nati-Direktor Pierluigi Tami verzichtete zuletzt auf ein klares Bekenntnis zu Yakin. SFV-Präsident Dominic Blanc hingegen versprach dem Coach, mit ihm an die EM zu reisen.

Der Entscheid in der Trainerfrage soll noch in dieser Woche gefällt werden. Am Samstag findet in Hamburg die Gruppenauslosung der EM 2024 statt. Mehr anzeigen

«Über zehn Spiele ist die Bilanz mit vier Siegen, fünf Unentschieden und einer Niederlage nicht schön», sagte Pierluigi Tami letzten Dienstag nach der 0:1-Niederlage zum Quali-Abschluss in Rumänien – und verzichtete auf ein klares Bekenntnis zu Murat Yakin. Auf die Zukunft des Trainers angesprochen, antwortete der Nati-Direktor bei SRF: «Ich entscheide nicht alleine. Es ist eine Diskussion mit dem Präsidenten und mit dem Zentralvorstand.»

Yakin seinerseits machte nach der Rumänien-Pleite klar, dass ihm SFV-Präsident Dominique Blanc die EM versprochen habe: «Selbstverständlich habe ich es auch von ihm persönlich gehört, dass wir zusammen zur EM fahren. Das hat mir sehr gutgetan. Deswegen freuen wir uns gemeinsam, dass wir zusammen die EM erleben werden.»

Es hiess zunächst, dass Yakin am 2. Dezember sicher an die EM-Gruppenauslosung nach Hamburg fliegen wird. Und erst danach beim SFV Gespräche stattfinden sollen, um die Quali zu analysieren und schliesslich zu entscheiden, ob Yakin wirklich Trainer bleibt, sein Vertrag (bis Sommer 2024) verlängert wird oder er per sofort gehen muss.

Fliegt Yakin an die Auslosung, darf er auch an die EM

Jetzt berichten «CH Media» und der «Blick» übereinstimmend, dass die Yakin-Frage doch schon vor der Auslosung beantwortet werden soll. Seit Tagen würden im Verband Sitzungen und Gespräche stattfinden, schreibt der «Blick». Ziel sei es, am Donnerstag oder Freitag Klarheit zu haben, ist in den Zeitungen von «CH Media» zu lesen. Fliegt Yakin am Samstag an die Gruppenauslosung, darf er als Nati-Trainer an die EM reisen, heisst es.

Am Freitag, 1. Dezember, tagt der Zentralvorstand. Spätestens dann soll der finale Entscheid gefällt werden. Stellt Nati-Direktor Tami den Antrag auf einen Trainerwechsel, muss das Gremium darüber abstimmen. Der Zentralvorstand besteht neben Blanc aus SFV-Generalsekretär Robert Breiter, SFL-Präsident Philipp Studhalter, SFL-CEO Claudius Schäfer, Samuel Scheidegger und Marco Di Palma (1. Liga) sowie Sandro Stroppa und Stephan Häuselmann (Amateur-Liga).