Im besten Fussballeralter – aber ohne Verein Einige Hochkaräter im europäischen Fussball sind noch auf der Suche nach einem neuen Verein. 05.09.2023

Das Transferfenster ist in den Top-Ligen zwar geschlossen, vereinslose Spieler können aber immer noch unter Vertrag genommen werden. Davon gibt es auch einige grosse Namen – und den einen oder anderen ehemaligen Nati-Spieler.

Alter 32 Marktwert: 13 Millionen Euro David de Gea

Bei seinem Vertragspoker bei Manchester United gab es kein Happy End. So hat der spanische Keeper den Verein nach zwölf Jahren verlassen. De Gea war im Sommer bei Top-Klubs wie Bayern oder Real Madrid ein Thema, ein Transfer hat sich aber noch nicht ergeben. Landet der 32-Jährige am Ende in Saudi-Arabien?

Alter 32 Marktwert: 5 Millionen Euro Eden Hazard

115 Millionen Euro zahlte Real Madrid vor vier Jahren für die Dienste des Belgiers. Doch diesem hohen Preis konnte der Edeltechniker nicht im Ansatz gerecht werden. 76 Spiele, 7 Tore, 12 Assists – so die magere Bilanz bei den Königlichen. Im Juni wurde sein Vertrag aufgelöst. Wie geht es weiter? «Ich ruhe mich seit zwei oder drei Jahren aus», sagte der 126-fache belgische Nationalspieler vor einigen Wochen. «Ich fühle mich immer noch in der Lage, professionell Fussball zu spielen. Ich habe noch Energie.» Kürzlich macht allerdings auch Rücktritts-Gerüchte die Runde.

Alter 35 Marktwert: 3 Millionen Euro Papu Gomez

Der kleingewachsene Offensivmann hat eigentlich ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Mit Sevilla gewann er die Europa League, mit Argentinien wurde Gomez Weltmeister. Jetzt steht der frühere Atalanta-Stürmer aber ohne Verein da. Mit seinen 35 Jahren wird es auch nicht ganz einfach, nochmals einen neuen Top-Klub zu finden. Folgt nach 13 Jahren in Europa nun die Rückkehr in die Heimat?

Alter 30 Marktwert: 8 Millionen Euro Jesse Lingard

Das einst hoch gehandelte Talent konnte sich nach dem Abgang von Manchester United auch bei Nottingham Forest nicht durchsetzen und ist nun auf der Suche nach einem neuen Verein. Gerüchte gibt es um einen Wechsel zu ZSKA Moskau. Es wäre das erste Mal, dass der 32-fache englische Nationalspieler ausserhalb von England spielt.

Alter 33 Marktwert: 750'000 Euro Mario Gavranovic

Auch der eine oder andere Schweizer ist aktuell vereinslos. Der bekannteste von ihnen: Gavranovic. Der 41-fache Schweizer Nationalspieler spielte zuletzt in der Türkei bei Kayserispor, davor schoss er seine Tore in Kroatien. Ist die Zeit reif für ein Comeback in der Super League? Hierzulande geniesst der Stürmer spätestens seit seinem Tor zum 3:3 im EM-Achtelfinal 2021 gegen Frankreich einen ausgezeichneten Ruf.

Alter 31 Marktwert: 700'000 Euro Pajtim Kasami

Schon vor einem Jahr stand der ehemalige Sion- und Basel-Profi im September ohne Verein da, unterschrieb dann für ein Jahr bei Olympiakos Piräus. Da kam er aber während der gesamten Saison nur zu acht Startelf-Einsätzen. Mit 31 Jahren gehört der 12-fache Nati-Spieler aber längst noch nicht zum alten Eisen.

Alter 39 Marktwert: 175'000 Euro Gökhan Inler

Auch mit 39 Jahren scheint der ehemalige Nati-Captain noch nicht genug zu haben. Zumindest hat Inler sein Karriereende nach dem Abgang von Adana Demirspor nicht verkündet. Im Juli hiess es, der Mittelfeldspieler sei in Verhandlungen mit einem Klub aus Katar.