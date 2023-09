Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🔥 Diese Schweizer haben überzeugt

Nantes 🇫🇷 Ligue 1 Eray Cömert

Mit seinem ersten Tor seit fast einem Jahr bringt Eray Cömert Nantes gegen Lorient auf die Siegerstrasse. Beim 5:3-Erfolg trifft der Innenverteidiger unmittelbar nach der Pause per Kopf zum 2:1 fürs Heimteam. Damit läutet der 25-Jährige eine spektakuläre zweite Halbzeit ein, in der insgesamt sechs Treffer fielen.

Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bundesliga Granit Xhaka

Leverkusen schlägt Heidenheim 4:1 und bleibt an den Bayern dran, die allerdings dank des 7:0-Sieges gegen Bochum aufgrund des besseren Torverhältnisses die Tabellenführung übernehmen. Granit Xhaka macht ein starkes Spiel, hat 127 Ballkontakte und wartet mit einer Passquote von 94 Prozent auf. An einem Tor ist er allerdings nicht direkt beteiligt.

Inter Mailand 🇮🇹 Serie A Yann Sommer

Fünf Spiele, fünf Siege und ein Torverhältnis von 14:1: Inter Mailand führt die Tabelle in der Serie A souverän an und Yann Sommer hat seinen Anteil daran. Gegen Empoli wird der 34-Jährige zwar nur selten gefordert, doch die wenigen Prüfungen besteht er mit Bravour. In der 66. Minute zeigt er beim Freistoss von Filippo Ranocchia eine tolle Flugeinlage.

Dortmund 🇩🇪 Bundesliga Gregor Kobel

Dortmund gewinnt gegen Wolfsburg 1:0 und tankt damit nach der 0:2-Pleite in der Champions League gegen PSG wieder ein bisschen Moral. Bei Maehles verunglückter Flanke, die sich gefährlich aufs Tor senkt, ist Kobel hellwach. Auch bleibt er später Sieger im Eins-gegen-Eins mit Tiago Tomas. In der zweiten Halbzeit wird der 25-Jährige nicht ernsthaft gefordert.

Dinamo 🇭🇷 SuperSport HNL Josip Drmic

Erstmals in dieser Saison steht Josip Drmic in der Startelf und er zahlt das Vertrauen so was von zurück. Beim 5:1-Sieg gegen NK Rudes erzielt der 31-Jährige einen Dreierpack. In der 63. Minute wird er beim Stand von 5:0 ausgewechselt.

Al-Wasl 🇦🇪 UAE Pro League Haris Seferovic

Al Wasl schlägt Bani Yas 3:1, das Skore eröffnet Haris Seferovic in der 14. Minute. Eine Woche zuvor traf er schon im League Cup doppelt.

Gaziantep FK 🇹🇷 Süper Lig Albian Ajeti

Ajeti steht bei Gaziantep FK erstmals im Kader und wird im Spiel gegen Istanbulsport in der 72. Minute eingewechselt. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung geht sein neuer Arbeitgeber in Führung und in der fünften Minute der Nachspielzeit trifft Ajeti höchstpersönlich zum Endstand von 2:0.

🙄 Das war wohl nichts

Rennes 🇫🇷 Ligue 1 Fabian Rieder

Gegen Montpellier wird Fabian Rieder in der 65. Minute eingewechselt und er hätte zum Matchwinner avancieren können. Tut der 21-Jährige aber nicht, denn er lässt eine ganz dicke Chance liegen und so endet die Partie letztlich torlos.

Hertha Berlin 🇩🇪 2. Bundesliga Haris Tabakovic

In den drei Spielen vor dem Duell gegen Holstein Kiel hat Tabakovic sieben Tore erzielt und zwei vorbereitet, eine unglaubliche Ausbeute. Klar, dass er sich in der 88. Minute beim Stand von 2:2 die Kugel krallt und zum Elfmeter antritt, den er selbst herausgeholt hat. Doch Tabakovic lässt den Matchball liegen. In der Nachspielzeit bekommt Hertha erneut einen Elfmeter zugesprochen, diesmal tritt aber Fabian Reese an und verwandelt.

VfL Bochum 🇩🇪 Bundesliga Noah Loosli

In der 29. Minute kassiert Bochum gegen Bayern München bereits den dritten Gegentreffer. Trainer Thomas Letsch ist mit dem Auftritt so gar nicht zufrieden und nimmt in der 36. Minute einen Dreifachwechsel vor. Auch Noah Loosli kommt rein, doch die Bochumer schaffen es auch mit neuen Kräften nicht, den Bayern die Stirn zu bieten. Am Ende setzt es eine 0:7-Klatsche ab.

Lorient 🇫🇷 Ligue 1 Yvon Mvogo

Yvon Mvogo kassiert gegen Nantes fünf Gegentreffer und damit eine schallende Ohrfeige. Allerdings darf man den Schweizer Nati-Goalie aus der Schusslinie nehmen, denn die Tore sind für ihn kaum zu verhindern.

Burnley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Zeki Amdouni

Der 22-Jährige steht gegen das kriselnde Manchester United in der Startelf und scheitert in der 10. Minute mit einem Kopfball am stark reagierenden Andre Onana, sieben Minuten später bekundet er Pech mit einem Pfostenschuss. Am Ende verliert Burnley gegen die Red Devils 0:1.

Wolfsburg 🇩🇪 Bundesliga Cédric Zesiger

In den ersten drei Meisterschaftspartien spielte Zesiger über die volle Distanz, dann kam er gegen Union Berlin in der Nachspielzeit rein und am vergangenen Wochenende sitzt er gegen Dortmund (0:1) über die volle Distanz auf der Bank.

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Denis Zakaria

Monaco unterliegt Nizza 0:1, der Gegentreffer fällt in der Nachspielzeit. Zakaria trifft zumindest eine Teilschuld, steht er doch zu weit weg von Torschütze Jeremie Boga.

Nizza 🇫🇷 Ligue 1 Jordan Lotomba

Im Duell gegen Philipp Köhn und Denis Zakaria geht Lotomba demnach als Sieger vom Platz. Allerdings muss er sich bei Torhüter Marcin Bulka bedanken, der in der 12. Minute den durch ihn verursachten Penalty hält. Florian Balogun scheitert dann in der 55. Minute noch ein zweites Mal vom Punkt, da ist Lotomba allerdings nicht der Penalty-Verursacher.

✍️ Weitere Spieler im Fokus

ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Manuel Akanji

Wie gewohnt spielt Akanji bei Manchester City durch. Beim 2:0-Sieg gegen Nottingham Forest lassen die Skyblues nichts anbrennen, dies, obwohl sie nach dem Platzverweis von Rodri (46.) lange in Unterzahl agieren müssen. In der 18. Minute wird der 28-jährige Innenverteidiger erstmals in dieser Saison verwarnt.

Gladbach 🇩🇪 Bundesliga Nico Elvedi

Kürzlich erklärte Gladbach-Coach Gerardo Seoane, dass er Nico Elvedi aufgrund seiner Vertragssituation «nicht gleichberechtigt» behandeln könne und der langjährige Stammspieler nur deshalb selten zum Zug komme. Ein paar Tage später verlängert Elvedi seinen Vertrag etwas überraschend um drei Jahre bis Ende Juni 2027 und prompt steht er am Wochenende gegen RB Leipzig in der Startelf. Elvedi macht seine Sache ordentlich, kann die 0:1-Niederlage aber auch nicht verhindern.

Mainz 05 🇩🇪 Bundesliga Silvan Widmer

Am 30. April stand Widmer in der Bundesliga letztmals im Einsatz, es folgte die Verletzung und der mehrmonatige Ausfall. Ohne den Captain ist Mainz miserabel in die Saison gestartet und hat nach fünf Spieltagen nur einen Punkt auf dem Konto. Da sind es gute News, dass sich Widmer wieder im Mannschaftstraining befindet und mit einem baldigen Comeback liebäugelt.

Chicago Fire 🇺🇸 Major League Soccer Xherdan Shaqiri

Chicago Fire holt gegen New England einen Punkt, im Kampf um die Playoff-Plätze ist das möglicherweise zu wenig. Xherdan Shaqiri steht nicht im Einsatz, er muss seine Gelb-Rot-Sperre absitzen. Shaqiris Schweizer Teamkollege Maren Haile-Selassie wird derweil in der 67. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt. Am Resultat ändert sich danach nichts mehr.