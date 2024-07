Kurzes Gastspiel in Saudi-Arabien: Erst im Winter wechselte Ivan Rakitic vom FC Sevilla zu Al-Shabab. Nun unterschrieb der Kroate in seiner Heimat bei Hajduk Split Keystone

Ivan Rakitic kehrt nach nur einem halben Jahr in Saudi-Arabien nach Europa zurück. Der in Möhlin im Aargau aufgewachsene Kroate wechselt in seine Heimat zu Hajduk Split.

Für Rakitic ist es die erste Station in Kroatien. Der 36-Jährige unterschrieb beim neunfachen Meister einen Einjahresvertrag. Rakitic wechselte erst im Winter vom FC Sevilla zu Al-Shabab. In der Saudi Pro League kam er lediglich acht Mal zum Einsatz.

Seine eindrückliche Karriere startete der WM-Finalist von 2018 beim FC Basel, ehe er über Schalke und Sevilla zum FC Barcelona gelangte. Bei den Katalanen verbrachte Rakitic die erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Er wurde je vier Mal spanischer Meister und Cupsieger und gewann 2015 die Champions League.

sda