Fabio Cannavaro soll Udinese vor dem Abstieg bewahren Keystone

Das abstiegsgefährdete Udinese kämpft in den letzten Runden der Saison mit Fabio Cannavaro als Trainer um den Klassenerhalt.

SDA

Der Captain des italienischen Weltmeisterteams von 2006 tritt die Nachfolge von Gabriele Cioffi an. Sein Vertrag läuft vorerst bis Ende Juni.

Der 50-jährige Fabio Cannavaro trainierte in Italien bisher erst Zweitligist Benevento in der letzten Saison für einige Monate. In China führte er Guangzhou zum Meistertitel und war er kurze Zeit Nationaltrainer.

Udinese liegt in der Serie A nach 32 von 38 Runden nur dank des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz.

SDA