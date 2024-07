Fan-Chaos bei Copa-Finale: «Hätte nie passieren dürfen» - Gallery Ein kolumbianischer Fan benötigt Hilfe. Bild: dpa Vor dem Finale der Copa América gibt es in Miami Chaos. Bild: dpa Kolumbianische Fans warten auf den Einlass ins Stadion. Bild: dpa Fan-Chaos bei Copa-Finale: «Hätte nie passieren dürfen» - Gallery Ein kolumbianischer Fan benötigt Hilfe. Bild: dpa Vor dem Finale der Copa América gibt es in Miami Chaos. Bild: dpa Kolumbianische Fans warten auf den Einlass ins Stadion. Bild: dpa

Vor dem Finale der Copa América wird es in Miami unübersichtlich. Fans durchbrechen Barrieren, einige müssen medizinisch behandelt werden. Das bereitet auch mit Blick auf die WM 2026 Sorgen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Final-Partie an der Copa América zwischen Argentinien und Kolumbien wurde mit mehr als einer Stunde Verspätung angepfiffen.

Grund für die Verspätung waren chaotische Zustände vor und im Stadion. Fans der beiden Fanlager versuchten, sich ohne Ticket Zutritt zu verschaffen.

«Um es klar zu sagen: Diese Situation hätte nie passieren dürfen und kann auch nicht noch einmal passieren», hiess es laut der Nachrichtenagentur AP in der Erklärung der Stadt Miami. Eine sofortige Untersuchung wurde angekündigt.

Chaotische Zustände rund um das Finale der Copa América haben auch Sicherheitsbedenken mit Blick auf die Fussball-WM 2026 geweckt. Das Endspiel zwischen Argentinien und Kolumbien (1:0 nach Verlängerung) in Miami begann am Sonntagabend aufgrund von teilweise erschreckenden Zuschauerproblemen und Fans, die die Sicherheitsschleusen durchbrachen, mit mehr als einer Stunde Verspätung. Das Stadion in Miami Gardens ist in zwei Jahren auch Spielort bei der kommenden Weltmeisterschaft.

Fans versuchen mit allen Mitteln ins Stadion zu kommen

Auf in den sozialen Medien veröffentlichten Videos waren vor allem kolumbianische Fans zu sehen, die über Sicherheitsgeländer in der Nähe des südwestlichen Eingangs sprangen und an Sicherheitskräften vorbeirannten. Im Hintergrund waren Schreie zu hören, Fans wurden dabei eingeklemmt. Gezeigt wurden zudem Szenen, wie Menschen in der drückenden Hitze Südfloridas medizinisch behandelt werden mussten und um Wasser baten. Einige versuchten offenbar durch Klettern in die Lüftungsanlagen in die Arena zu kommen.

«Um es klar zu sagen: Diese Situation hätte nie passieren dürfen und kann auch nicht noch einmal passieren», hiess es laut der Nachrichtenagentur AP in der Erklärung der Stadt Miami. Dabei wurde eine sofortige Untersuchung der Ereignisse angekündigt, die Behörden und die Veranstalter wollen verhindern, dass es erneut zu solchen Problemen kommt.

Hatten viele Fans keine Tickets?

Den Beamten gelang es zwischenzeitlich, die Menschenmengen hinter die Tore zu drängen und den Eingang abzusperren, sodass niemand mehr hineinkommen konnte. Vorübergehend wurden anschliessend Menschen wieder eingelassen, ehe nach einem weiteren Stopp frustrierte Zuschauer erneut die Barrieren durchbrachen. Auch von den Veranstaltern des Hard Rock Stadiums in Miami wurde eine Erklärung veröffentlicht, in der es hiess, dass «tausende Fans ohne Eintrittskarten versuchten, gewaltsam ins Stadion einzudringen».

Ob sich wirklich mehr als 65'000 Fans in der ausverkauften Arena befanden, war zunächst unklar. Die Polizei sprach von chaotischen Zuständen und nannte auch «widerspenstiges Verhalten von Fans» als Grund, dass die Situation eskalierte.

