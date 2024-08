Issa Hayatou ist einen Tag vor seinem 78. Geburtstag verstorben Keystone

Issa Hayatou, der ehemalige Interimspräsident der FIFA, ist tot. Der Kameruner verstirbt am Vorabend seines 78. Geburtstages in Paris.

SDA

«Als leidenschaftlicher Sportfan und IOC-Mitglied hat er sein Leben der Sportverwaltung und der FIFA gewidmet. Mein Beileid gilt seiner Familie, Freunden, ehemaligen Kollegen und allen, die ihn kannten. Ruhe in Frieden», würdigte FIFA-Präsident Gianni Infantino seinen Vorgänger an der Spitze des Weltverbands in einem Instagram-Beitrag.

Nach der Suspendierung von Sepp Blatter im Oktober 2015 war Hayatou übergangsweise FIFA-Präsident – bis Infantino Ende Februar 2016 ins Amt gewählt wurde. Hayatou, in seiner Jugend als Leichtathlet, Basketballer und Fussballer aktiv, führte zudem den afrikanischen Fussball-Verband CAF von 1988 bis 2017 und war Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees.

Das Ende von Hayatous Funktionärs-Karriere war von Korruptionsvorwürfen überschattet, die in einer zwischenzeitlichen, von der FIFA verhängten Sperre gipfelten.

