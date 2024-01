Für Spässchen immer zu haben: Gary Lineker. Bild: Imago

Der englische Sportmoderator und frühere Fussballnationalspieler Gary Lineker hat sich auf Instagram scherzhaft über eine angebliche Fussballwette mit Elton John geäussert.

«Niemand soll sagen, dass Elton John seine Schulden nicht zahlt. Leicester 2 Watford 0», schrieb der 63-Jährige auf Instagram zu dem Foto einer handgeschriebenen Karte und einem Zehn-Pfund-Schein.

Auf der Karte war zu lesen: «Lieber Gary, entschuldige, dass das spät kommt! Mit Weihnachten war es bei uns ein bisschen knapp! Hab ein grossartiges neues Jahr. Es war so schön, dich zu sehen! Danke.» Unterschrieben war die Karte mit «alles Liebe Elton».

Bild: instagram.com/stories/garylineker

Die beiden englischen Zweitligaklubs hatten am 25. November gegeneinander gespielt. Der in Leicester geborene Lineker hatte von 1978 bis 1985 für das Team in seiner Heimatstadt gespielt, bevor er zu dem Liverpooler Verein Everton FC wechselte. Die 76 Jahre alte Poplegende Elton John gilt als glühender Watford-Fan seit seiner Kindheit. Im Jahr 1976 kaufte er den Klub sogar und war mehrere Jahrzehnte lang intensiv in dessen Geschicke involviert. Er ist noch immer dessen Ehrenpräsident.

dpa