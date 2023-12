Ana Maria Markovic wurde vielerorts auch schon als «schönste Fussballerin der Welt» betitelt. Bild: Imago

Ana Maria Markovic ist Fussballerin und Social-Media-Star zugleich. In einem Interview spricht die GC-Spielerin über die Comeback-Pläne nach ihrer schweren Verletzung und die Liebesbeziehung mit Ex-GC-Profi Tomas Ribeiro.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC-Starspielerin Ana Maria Markovic ist nach ihrer schweren Knieverletzung auf dem Weg zurück. Im neuen Jahr will sie wieder voll angreifen.

In einem Interview verrät sie, dass sie mit dem portugiesischen Profi-Fussballer Tomas Ribeiro zusammen ist.

Kennengelernt haben sich die beiden als Ribeiro noch bei GC spielte. Mehr anzeigen

Drei Millionen Follower hat die in der Schweizer Axa Women's Super League spielende Ana Maria Markovic alleine auf Instagram, das sind in etwa gleich viele wie Nati-Captain Granit Xhaka hat. Die Fans der 24-jährigen Nationalspielerin Kroatiens erhalten auf diesem Weg immer mal wieder Einblicke, wie sie sich nach ihrer schweren Verletzung zurückkämpft.

Im März hat sich Markovic das Kreuzband gerissen, auch der Meniskus wurde in Mitleidenschaft gezogen sowie Innen- und Aussenband. Der Alptraum einer jeden Fussballerin, eines jeden Fussballers. In einem Interview mit «20 Minuten» sagt sie nun aber etwas, das all ihre Fans freuen dürfte: «Ich bin sehr positiv aufgestellt und freue mich auf die Rückrunde, wenn ich einsatzbereit bin.»

Mental sei es nicht immer einfach gewesen, gesteht Markovic: «Man kämpft gegen seinen inneren Schweinehund und muss seinen Körper als oberste Priorität einstufen während der Reha-Zeit.» Die Verletzung hat auch ihre Karriereplanung durcheinandergebracht. Sie träumte von einem Wechsel nach Deutschland oder England, doch das ist kurzfristig gesehen kein Thema. «Zuerst einmal muss ich mich in der Schweizer Liga wieder durchsetzen und wenn ich das erste Ziel erreicht habe, kann ich darüber nachdenken, wie es weitergeht», sagt Markovic bei «20 Minuten».

Markovic macht ihre Liebe öffentlich

Die fussballfreie Zeit hat aber nicht nur negative Seiten, denn privat findet Markovic ihr Glück. So bestätigt sie, mit Tomas Ribeiro in einer Beziehung zu sein. Der 24-Jährige spielte von Januar 2022 bis Sommer 2023 für die Hoppers, ehe er in sein Heimatland Portugal zurückkehrte und dort für Vitória Guimarães SC aufläuft. Kennengelernt haben sich die beiden als er noch bei GC spielte.

Eine Beziehung, die sie zunächst geheim hielten, denn «ich wollte in erster Linie auch schauen, ob die Fernbeziehung funktioniert», sagt Markovic. Dass die Gerüchteküche brodelte, hat die 24-Jährige nicht gestört: «Tratsch interessiert mich nicht.» Sie habe einfach gemerkt, dass sie Tomas an ihrer Seite brauche, da er ihr Halt gebe. «Er war der Mensch, der am meisten für mich da gewesen ist.»

Die Beziehung dürfte nun aber bald auf die Probe gestellt werden. Denn während ihrer Reha-Zeit war Markovic zeitlich viel flexibler als sie das in naher Zukunft sein wird. «Ab Januar, wenn ich wieder spielen kann, werden wir natürlich weniger flexibel sein, dafür werden wir mehr Quality Time haben», so die Stürmerin.