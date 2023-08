Luis Rubiales soll nach der Kuss-Affäre offenbar Konsequenzen ziehen. Bild: Keystone

Nach der Kuss-Affäre steht Spaniens Fussball-Chef Luis Rubiales bei einer ausserordentlichen Generalversammlung des Verbandes RFEF am Freitag in Madrid offenbar vor dem Rücktritt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Druck auf den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales steigt. Für sein übergriffiges Verhalten nach dem WM-Final muss er sich vor der FIFA-Disziplinarkommission verantworten.

Wie mehrere Medien berichten, soll Rubiales die Konsequenzen ziehen und vor dem Rücktritt stehen. Mehr anzeigen

Der 46-Jährige hatte bei der Siegerehrung der spanischen Weltmeisterinnen in Australien die spanische Spielerin Jennifer Hermoso am Sonntag mit beiden Händen am Kopf gepackt und ungefragt auf den Mund geküsst. In Spanien war wegen dieses übergriffigen Verhaltens die Empörung gross. Nun will Rubiales offenbar die Konsequenzen ziehen. Diese Entscheidung habe der Spanier seinen Mitarbeitern bereits mitgeteilt. Das berichten die Sportzeitungen «Marca», «Mundo Deportivo», «AS», «Sport» und andere Medien übereinstimmend.

Zuletzt war der Druck immer grösser geworden. Auch die Regierung hatte bereits angekündigt, dass sie einschreiten werde. Der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sánchez bezeichnete das Verhalten von Rubiales als «inakzeptabel». Der Weltverband FIFA leitete am Donnerstag ein Disziplinarverfahren gegen den obersten Fussballfunktionär Spaniens ein.

dpa/lbe