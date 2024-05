Haaland mit Viererpack, Ronaldo und Suárez mit Hattrick und Messi mit sechs Torbeteiligungen

Gut lachen hat Erling Haaland nach seinem Viererpack. Instagram/Erling Haaland

In der Fussball-Welt haben die Stürmerstars Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez und Lionel Messi dieses Wochenende brilliert.

Manchester City gab sich in der 36. Premier-League-Runde gegen die Wolverhampton Wanderers keine Blösse und siegte locker 5:1. Mann des Spiels – Nati-Star Manuel Akanji spielte in der Innenverteidigung durch – war Erling Haaland. Der Norweger schiesst sein Team mit vier Toren fast im Alleingang zum Sieg.

«May the 𝟒𝐭𝐡 be with you!» schrieb der Torjäger danach in den sozialen Medien. Ein Wortspiel, das nicht nur bei Star-Wars-Fans gut ankam. Haaland steht damit bei wettbewerbsübergreifend 36 Toren in dieser Saison für Manchester City. Zudem steht er schon bei 9 Hattricks (!) in weniger als zwei Saisons als City-Profi. Damit übertraf Haaland auch schon seine 88 Treffer, die er in drei Saisons zuvor für Borussia Dortmund erzielte.

City liegt zwei Runden vor Schluss noch einen Punkt hinter Arsenal, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen als die Londoner und somit weiterhin alles in den eigenen Händen, den vierten Titel in Folge in der Premier League zu holen.

Altmeister Ronaldo, Suárez und Messi weiter in Ballerlaune

Auch keine Ladehemmung kennt Cristiano Ronaldo. Der 39-Jährige erzielte beim 5:0-Sieg von Al-Nassr gegen Al-Wehda den 66. Hattrick in seiner Karriere. Damit führt der Portugiese mit 32 Treffern mit grossem Abstand die Torschützenliste in der Saudi Pro League an.

Ebenfalls rund geht es seinem Erzrivalen Lionel Messi, der zusammen mit Kumpel Luis Suárez in der Major League Soccer glänzt. Bei Miamis 6:2-Sieg gegen New York ist der Weltfussballer an allen Toren seines Teams beteiligt.

Der Argentinier stellte damit gleich zwei MLS-Rekorde auf. Rekord Nummer eins: Noch nie zuvor war ein Spieler in der US-Profiliga an sechs Toren seines Teams beteiligt. Rekord Nummer zwei: Mit fünf Vorlagen gab er so viele Assists in einem Spiel wie kein Spieler vor ihm.

Der 36-Jährige kommt nach nur acht Spielen auf zehn Tore und zwölf Vorlagen. Die Torjägerliste führt Messi aber nicht alleine an. Sein Kumpel Suárez schloss mit drei Treffern zu ihm auf.