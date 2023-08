Karim Benzema unterschrieb bei Al-Ittihad einen Zweijahresvertrag, der ihm rund 400 Millionen Euro einbringen soll. IMAGO/MB Media Solutions

Karim Benzema ist bei Al-Ittihad offenbar unglücklich. Der Super-Knipser soll nie auf dem Wunschzettel seines Trainers gestanden sein. Der Klub weist die Vorwürfe zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karim Benzema soll bei seinem neuen Klub Al-Ittihad unglücklich sein.

Das Verhältnis zwischen Coach Nuno Espirito Santo und Benzema sei spannungsgeladen. Benzema hegt einem Bericht zufolge den Wunsch nach der Kapitänsbinde, diese bleibt ihm aber verwehrt.

Al-Ittihad reagiert auf die Vorwürfe und meint, dass zwischen Santo und Benzema alles im grünen Bereich sei. Mehr anzeigen

Zufriedenheit und Glück lassen sich bekanntlich mit keinem Geld der Welt kaufen – selbst 200 Millionen Euro Jahresgehalt reichen da nicht aus. Dies erfährt Tormaschine Karim Benzema offenbar am eigenen Leib.

Der 35-jährige Franzose wechselte im Sommer von Real Madrid zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien. Ein Transfer-Hammer. Die Klub-Verantwortlichen und die Marketingabteilung rieben sich die Hände, nur einer wollte den Superstar gar nicht: der Coach.

Spielsystem nicht auf Benzema ausgerichtet

Nuno Espirito Santo hat sich gemäss Informationen des saudi-arabischen Mediums «Al-Sharq Al-Awsat» nie für einen Benzema-Transfer ausgesprochen. Der ehemalige Tottenham-Trainer habe keinen Bedarf für den Top-Stürmer, heisst es weiter. Eine imaginäre Faust voller Wucht mitten ins Gesicht des Ballon-d'Or-Gewinners.

Doch damit offenbar nicht genug: Auch die Binde bleibt dem ehemaligen Real-Kapitän verwehrt. Benzema soll sich dem Bericht zufolge aktiv um die Kapitänsbinde bemüht haben, seine Wünsche stiessen aber auf taube Ohren.

Bei den Königlichen noch königlich behandelt – Al-Ittihad reagiert auf die Vorwürfe

Benzema, bei Real Madrid vor wenigen Monaten noch vergöttert und verhätschelt, in Saudi-Arabien unerwünscht und abgestossen? «Nein», reagiert der Benzema-Klub Al-Ittihad auf die Vorwürfe. Die Beziehung zwischen Coach und Stürmer sei wunderbar und ideal, lässt der saudische Klub gemäss «Al-Sharq Al-Awsat» verlauten.

Am Mittwochabend veröffentlichte Al-Ittihad zudem ein Video, das einen grinsenden Benzema in einem pompösen Massage-Sessel zeigt. «KB9 immer glücklich», so die Unterschrift. Am Ende des Videos blickt der Knipser von der Kamera weg und zieht eine düstere Miene.