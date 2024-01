Eindhovens Ramalho (links, rotes Trikot) sieht die Rote Karte – das gefällt auch dem Gegner nicht. imago

Rote Karte und Elfmeter gegen Eindhoven: Das war am Sonntag selbst dem Testspiel-Gegner Hamburger SV zu viel. Am Ende gab es in Spanien eine ungewöhnliche Lösung für einen seltenen Protest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Testspiel zwischen dem deutschen Zweitligisten Hamburger SV und dem niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven (2:2) hat am Sonntag einen kuriosen Verlauf genommen.

Weil ausgerechnet die Hamburger gegen eine Rote Karte für einen Eindhovener Abwehrspieler protestierten, wurde die Partie kurzerhand zu zwei Testspielen à 45 Minuten umgewidmet.

So konnte der souveräne Tabellenführer der Eredivisie im zweiten Abschnitt wieder mit elf Spielern antreten, ohne dass ein Regelverstoss vorlag. Mehr anzeigen

HSV gegen PSV fand im Trainingslager beider Teams in Südspanien statt. Guilherme Ramos (7. Minute) und Robert Glatzel (35./Foulelfmeter) trafen dabei für die Hamburger. Beide Tore für Eindhoven schoss der in der Schweiz geborene Luuk de Jong (18./41.). In den zweiten 45 Minuten fiel kein Treffer mehr.

Vor dem Tor zum 2:1 hatte der Schiedsrichter nicht nur auf Foulelfmeter für den HSV entschieden, sondern PSV-Verteidiger André Ramalho auch die Rote Karte wegen einer Notbremse gezeigt (die Szene hier im Video). Anschliessend setzten sich die Hamburger noch auf dem Spielfeld und auch während der Halbzeitpause massiv dafür ein, dass wenigstens der Platzverweis wieder zurückgenommen wird.

Das Ergebnis dieser seltenen Form des Protests: Ramalho durfte zwar nicht mehr weiterspielen. Offiziell begann nach 45 Minuten aber ein zweites Spiel mit einem kompletten Eindhovener Teams. Nach dem Spiel bedankte sich Ramalho bei den HSV-Spieler für die faire Geste.