Ist die Entscheidung um Yann Sommer jetzt endgültig gefallen?

Yann Sommer würde offenbar gerne zu Inter Mailand wechseln. Imago

Bleibt Yann Sommer bei Bayern oder wechselt er zu Inter? Nun berichtet die «Gazzetta dello Sport», dass die Mailänder nicht mehr länger warten wollen – und bereit sind, die Ausstiegsklausel zu ziehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Yann Sommer droht bei Bayern München die Rolle des Ersatzgoalies, weshalb der Nati-Keeper den Klub ein Jahr vor der EM 2024 wohl gerne wechseln würde.

Inter Mailand ist seit Wochen an Sommer dran. Nun sollen sich Italiener entschieden haben, die Ausstiegsklausel für Sommer zu aktivieren, berichtet die «Gazzetta dello Sport».

Laut der Zeitung liegt die Klausel bei 6 Millionen Euro. Anderen Medienberichten zufolge kann die Klausel allerdings erst aktiviert werden, wenn Manuel Neuer wieder fit ist. Mehr anzeigen

Am Dienstag noch sprach Bayern-Coach Thomas Tuchel offen über die Situation von Yann Sommer und deutete an, dass der Nati-Goalie wohl gerne wechseln würde, Bayern aber zuerst einen Nachfolger finden will, ehe Sommer grünes Licht erteilt wird.

«Es gibt einen Wunsch des Spielers, auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Vertrag mit Bayern München. Wir müssen unsere Interessen schützen. Wir sind zufrieden mit Yann», sagte Tuchel. Klingt nicht unbedingt danach, als ob ein Wechsel des Schweizer Keepers nach Italien kurz bevorstehen würde.

Am Freitag behauptet die italienische Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» allerdings so ziemlich das Gegenteil. «Der Deal soll heute, spätestens morgen, abgeschlossen werden», melden die Italiener. Inter soll lange abgewartet haben, um zu versuchen, den Preis für Sommer noch etwas zu drücken. Nun seien die Mailänder aber mit der Geduld am Ende.

Schliesslich haben die Nerazzurri in diesem Sommer sowohl Stammkeeper André Onana als auch Vereinslegende Samir Handanovic verloren und stehen zwei Wochen vor Saisonstart noch ohne neuen Goalie da. Deshalb sei Inter nun bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 6 Millionen Euro für Wunschtorhüter Sommer zu bezahlen.

Was steht wirklich in der Ausstiegsklausel?

Diese Neuigkeiten sind aber durchaus mit Vorsicht zu geniessen. Der «Kicker» berichtete kürzlich von einer 8-Millionen-Klausel. Und laut der «Bild» könnte die Klausel ohnehin erst aktiviert werden, wenn der rekonvaleszente Stammgoalie Manuel Neuer wieder fit ist und im Tor steht. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness sagte vor zwei Wochen allerdings über Sommer: «Er hat eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte. Es wird darauf ankommen, wie man mit ihm umgeht.»

Der Nati-Goalie selbst soll sich mit Inter längst auf einen Transfer geeinigt haben, heisst es. Stimmen die Informationen der «Gazzetta», könnte der Wechsel tatsächlich kurz bevorstehen. Der Medizincheck würde aber frühestens nächste Woche über die Bühne gehen, schreibt die Zeitung.