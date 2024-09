Die Italiener feiern nach Giacomo Raspadoris Treffer zum 3:1 gegen Frankreich Keystone

Nach einer enttäuschenden EM kommt Italien in der Nations League zu einem Prestigesieg. Das Team von Trainer Luciano Spalletti gewinnt auswärts gegen Frankreich 3:1.

SDA

Das Spiel in Paris, das vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer geleitet wurde, hätte für die Italiener nicht schlechter beginnen können. Nach einem Ballverlust kurz nach dem Anstoss erzielte PSG-Stürmer Bradley Barcola das 1:0 für die Gastgeber. Das Tor nach 13 Sekunden war das schnellste in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft. Der alte Rekord aus dem Jahr 1992 lag bei 34 Sekunden.

Die Italiener, die beim 0:2 im EM-Achtelfinal gegen die Schweiz chancenlos geblieben waren, zeigten dieses Mal eine starke Reaktion. Federico Dimarco mit einem schönen Volley-Treffer und Davide Frattesi nach einem Konter drehten das Spiel bis zur 51. Minute. Giacomo Raspadori erhöhte in der 74. Minute auf 3:1.

Im zweiten Spiel der Gruppe 2 in der Liga A gewann Belgien gegen Israel 3:1. Kevin De Bruyne traf dabei doppelt.

In der zweithöchsten Liga trennten sich Slowenien und Österreich 1:1 unentschieden, beide Torschützen sind in der Bundesliga engagiert. Benjamin Sesko (RB Leipzig) brachte das Heimteam in Ljubljana per Penalty in Führung, Konrad Laimer (Bayern München) glich für die Österreicher aus.

In der Liga C kam Zypern zum ersten Pflichtspielsieg seit fast zwei Jahren. Die Nationalmannschaft des Inselstaates gewann in Litauen 1:0. Servette-Goalie Joël Mall blieb in seinem zwölften Länderspiel erstmals ohne Gegentor.

Videos aus dem Ressort

Das sagt Michael Wegmann zum Witz-Rot gegen Elvedi blue News Leiter Sport Michael Wegmann analysiert nach der Niederlage gegen Dänemark die beiden roten Karten gegen die Schweizer Nati. 06.09.2024

Das sind die bisher heissesten Sommer-Tansfers blue Sport hält dich auf dem Laufenden und präsentiert dir die heissesten Transfers im internationalen Fussball. 07.06.2024

sda