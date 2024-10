Luca Jaquez gelingt der umjubelte Ausgleich in der Nachspielzeit. Bild: Keystone

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft rettet gegen Finnland in den Schlusssekunden einen Punkt, verliert aber die Tabellenführung.

SDA

Das Team von Trainer Sascha Stauch schien einen empfindlichen Rückschlag auf dem Weg an die EM hinnehmen zu müssen. Denn die Finnen hatten auf der Luzerner Allmend lange Zeit die besseren Möglichkeiten, und Pascal Loretz, der gewissermassen ein Heimspiel bestreiten konnte, musste sich im Tor der Schweiz ein paar Mal auszeichnen, um den Rückstand zu verhindern.

Eine gute Viertelstunde vor Schluss war aber auch Loretz machtlos gegen den Abschluss von Casper Terho, der sich gegen die beiden Innenverteidiger Albian Hajdari und Aurèle Amenda durchsetzte, ehe er auch den Goalie bezwang.

Die Schweizer warfen in der Folge alles nach vorne, und wurden belohnt. Luca Jaquez, auch er ein beim FCL engagierter Akteur, verwertete in der 93. Minute eine Hereingabe des eingewechselten Nils Reichmuth zum umjubelten Ausgleich, womit die Schweiz vor dem abschliessenden Qualifikationsspiel gegen Rumänien am Dienstag einen Punkt Rückstand auf die Osteuropäer aufweist.

Als Gruppenerster würde sich die Schweiz in jedem Fall für die EM im kommenden Jahr qualifizieren. Auch die besten drei Zweiten der neun Gruppen erhalten ein direktes Ticket für die Endrunde in der Slowakei. Die restlichen sechs Zweiten spielen in Playoffs um die letzten drei freien Plätze, die Gruppendritten scheiden aus.

U21: Luca Jaquez sichert uns einen Punkt in der Nachspielzeit! 💥



M21: Luca Jaquez nous offre un point dans le temps additionnel !



Under 21: Luca Jaquez ci assicura un punto in pieno recupero! pic.twitter.com/e5uBPm0w4V — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) October 11, 2024

