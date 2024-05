Fabian Schär fehlt Newcastle für die restlichen Saisonspiele. Imago

Fabian Schär musste kürzlich bei Newcastle verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Abwehrspieler fällt möglicherweise für die restlichen Saisonspiele aus. Die EM sei aber nicht ihn Gefahr, so der Nati-Star gegenüber blue Sport.

Syl Battistuzzi

Die zweite Halbzeit beim 5:1-Erfolg von Newcastle United am Samstag gegen Sheffield musste Innenverteidiger Fabian Schär von aussen betrachten. Der Schweizer Nationalspieler hatte in der ersten Halbzeit einen Schlag abbekommen und wurde zur Pause ausgewechselt.

Nun ist die Diagnose da. «Fabian wird mit einem kleinen Problem an der Achillessehne eine Zeit lang ausfallen. Er wird morgen nicht zur Verfügung stehen und ich bezweifle, dass wir ihn in dieser Saison noch einmal sehen werden», so Trainer Eddie Howe.

Der 32-Jährige wird also möglicherweise die letzten vier Saison-Spiele seines Klubs verletzungsbedingt verpassen. Ist gar die EM-Endrunde in Gefahr? «Meines Erachtens ist es nicht so schlimm und ich gehe fest davon aus, in dieser Saison noch für Newcastle zu spielen. Dementsprechend habe ich auch überhaupt keine Sorgen, was die Europameisterschaft angeht», hält Schär gegenüber blue Sport fest.

Schär absolviert bei Newcastle eine der besten Saisons seiner Karriere. Der 32-jährige Ostschweizer bestritt 45 Spiele und erzielte 5 Tore.

Die erste EM-Partie der Schweiz findet am 15. Juni statt. Schär kämpft zusammen mit Gladbachs Nico Elvedi um den Platz im Abwehrzentrum neben dem gesetzten Manuel Akanji.

Anfang Woche hat sich im Training der AS Monaco auch Zakaria am Oberschenkel verletzt. Der Mittelfeldspieler wird seinem Klub in den drei verbleibenden Spielen der Saison nicht zur Verfügung stehen.