YB hat im Cup keine Mühe mit Breitenrain. Keystone

Die Young Boys überstehen die erste Cup-Runde ohne Probleme. Der Meister gewinnt das Stadtderby gegen den Quartierklub Breitenrain 5:0.

YBs Linksverteidiger Noah Persson sorgte in der 16. Minute dafür, dass die Partie die erwartete Richtung einschlug. Sein Versuch einer Flanke wurde von einem Verteidiger von Breitenrain unglücklich ins eigene Tor abgelenkt. Zwar taten sich die Young Boys danach eine Weile schwer mit der Chancenverwertung, weil der Gegner aus der Promotion League offensiv aber höchstens Nadelstiche setzen konnte, kam beim Favoriten nie Unsicherheit auf.

Zwischen der 55. und 69. Minute trafen dann der Reihe nach Cedric Itten, Kastriot Imeri und vom Penaltypunkt Jean-Pierre Nsame. Damit war der Ausgang des Spiels, das wegen einer Rasenverlegung in Breitenrains Stadion im Wankdorf durchgeführt wurde, früh klar. YB konnte Kräfte sparen für das am Mittwoch stattfindende Auswärtsspiel in den Playoffs für die Champions League gegen Maccabi Haifa.

lemi, sda