Klub-Präsident rennt aufs Feld und schlägt Schiedsrichter nieder

Eklat in der Türkei: Klubpräsident schlägt Schiedsrichter nieder Ein Spiel der türkischen Süper Lig endet am Montagabend im Chaos. Schiedsrichter Halil Umut Meler wird vom Präsidenten des Klubs Ankaragucu niedergeschlagen und am Boden liegend ins Gesicht getreten. Der Ligabetrieb ist pausiert. 12.12.2023

In der türkischen Liga wurde ein Schiedsrichter von einem Klubpräsidenten niedergeschlagen.

Am Boden liegend wurde der Unparteiische dann mit Füssen ins Gesicht getreten. Er wurde ins Spital eingeliefert.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte den Vorfall. Der türkische Fussball-Verband kündigte «härteste Strafen» an. Die Liga wurde vorläufig unterbrochen. Mehr anzeigen

Am Montagabend kommt es bei der Partie Ankaragucu – Rizespor in der türkischen Süper Lig zu hässlichen Szenen. Nach dem Schlusspfiff rennt der Präsident von Ankaragucu, Faruk Koca, aufs Feld und schlägt Schiedsrichter Halil Umut Meler mit der Faust ins Gesicht, nachdem Rizesport in der 97. Minute den Ausgleichstreffer erzielt hatte.

Bilder, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen, wie Koca auf den Schiedsrichter losgeht und ihm mit der Faust ins Gesicht schlägt. Meler sinkt zu Boden und hält sich die Hände vors Gesicht, während weitere Beteiligte, unter ihnen auch Spieler, auf ihn eintreten.

Schiedsrichter Halil Umut Meler (rechts unten) wird nach einer Partie der türkischen Süper Lig niedergeschlagen. Bild: imago

Die Menschentraube löst sich erst auf, als Sicherheitskräfte einschreiten. Meler wird in die Kabine eskortiert. Unter seinem linken Auge hat sich eine starke Schwellung gebildet. Koca und zwei weitere Beteiligte sollen verhaftet worden sein.

Schiedsrichter Meler hatte vor dem Ausgleichstreffer von Rizespor jeweils einen Spieler beider Mannschaften des Feldes verwiesen.

Präsident Erdogan verurteilt Attacke – Liga unterbrochen

Der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verurteilt den Vorfall. «Ich verurteile den Angriff auf Schiedsrichter Halil Umut Meler nach dem Spiel MKE Ankaragucu – Caykur Rizespor von heute Abend und wünsche ihm baldige Genesung», schreibt Erdoğan am Montagabend auf X, vormals Twitter. «Sport bedeutet Frieden und Brüderlichkeit. Sport ist unvereinbar mit Gewalt. Wir werden niemals zulassen, dass Gewalt im türkischen Sport Einzug hält.»

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023

Nach dem gewaltsamen Angriff hat der türkische Fussball-Verband «härteste» Strafen angekündigt und Spiele in allen Ligen auf unbestimmte Zeit verschoben. «In Abstimmung mit unserem Staat wurden alle Strafverfahren, die sie verdienen, gegen die Verantwortlichen und Anstifter dieses unmenschlichen Angriffs eingeleitet. Der verantwortliche Club, der Clubpräsident, seine Manager und alle Schuldigen, die Halil Umut Meler angegriffen haben, werden auf das Härteste bestraft», teilt der Verband mit.

Auch die ständige Kritik an Schiedsrichtern habe zu diesem Gewaltausbruch geführt, so der Verband: «Jeder, der Schiedsrichter ins Visier genommen und Verbrechen gegen Schiedsrichter gefördert hat, ist an diesem abscheulichen Verbrechen beteiligt. Die unverantwortlichen Äusserungen von Vereinspräsidenten, Managern, Trainern und Fernsehkommentatoren gegenüber Schiedsrichtern haben heute den Weg für diesen abscheulichen Angriff geebnet.»