Gegen Spanien fehlen nun mit Ramona Bachmann (verletzt) und Ana-Maria Crnogorcevic (nicht im Aufgebot) auch noch die beiden erfolgreichsten Torschützinnen überhaupt. Bachmann hat in 137 Länderspielen 58 Tore erzielt, Crnogorcevic steht bei 71 erzielten Toren in 150 Spielen.

In Abwesenheit der beiden langjährigen Stammspielerinnen ist Coumba Sow mit 13 Toren in 40 Spielen die beste Torschützin der Nati, gefolgt von Géraldine Reuteler (11 Tore in 59 Spielen). Alle Spielerinnen aus dem aktuellen Kader zusammen haben 58 Tore erzielt und damit gleich viel wie Ramona Bachmann in Person.