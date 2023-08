Nach dem Kuss-Eklat üben auch die Vereinten Nationen harsche Kritik an Luis Rubiales. dpa

Für Luis Rubiales wird die Luft immer dünner. Nicht nur der spanische Fussball-Verband ist nach dem Kuss-Skandal vom eigenen Präsident abgerückt – auch die Vereinten Nationen machen Druck.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luis Rubiales steht nach seinem Kuss-Übergriff gegen Jenni Hermoso beim WM-Final auch bei den Vereinten Nationen in der Kritik.

Der Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres, Stephane Dujarric, meint, er sehe «keinen Hinweis darauf», dass der Kuss einvernehmlich war.

«Es gibt weiterhin ein kritisches Problem des Sexismus im Sport und wir hoffen, dass die spanischen Behörden (...) dieses Problem auf eine Weise angehen, die die Rechte aller Sportlerinnen respektiert», sagt Dujarric weiter. Mehr anzeigen

Im Kuss-Skandal um den inzwischen suspendierten spanischen Fussball-Verbandschef haben sich die Vereinten Nationen kritisch gegenüber Luis Rubiales geäussert.

«Wie schwierig ist es, jemanden nicht auf die Lippen zu küssen?», sagte der Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres, Stephane Dujarric, in New York. Rubiales war nach dem Vorfall in Sydney am 20. August vom Weltverband FIFA suspendiert worden. Einen Rücktritt lehnte er bislang ab. Der Kuss, den Hermoso als ungewollt beschrieb, hatte im In- und Ausland Kritik und Empörung ausgelöst.

«Problem des Sexismus im Sport»

Er sehe «keinen Hinweis darauf», dass der Kuss von Rubiales auf den Mund der Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale einvernehmlich gewesen sei, so Dujarric weiter. «Es gibt weiterhin ein kritisches Problem des Sexismus im Sport und wir hoffen, dass die spanischen Behörden und die spanische Regierung dieses Problem auf eine Weise angehen, die die Rechte aller Sportlerinnen respektiert».

Rücktrittsforderungen werden laut

Ebenfalls am Montag hatte der spanische Fussballverband RFEF den 46-Jährigen zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. «Nach den jüngsten Ereignissen und den inakzeptablen Verhaltensweisen, die dem Image des spanischen Fussballs schwer geschadet haben», müsse Rubiales zurücktreten, teilte der Verband nach einer Sitzung der Präsidenten der Regionalverbände mit.

«Wir werden die entsprechenden Gremien auffordern, eine tiefgreifende und sofortige Umstrukturierung der strategischen Positionen des Verbandes vorzunehmen, um den Weg für eine neue Phase in der Führung des spanischen Fussballs zu ebnen», hiess es in der Mitteilung weiter. Der Weltverband FIFA hat Rubiales bereits für 90 Tage suspendiert und ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Mehr zu Rubiales Kuss-Attacke

dpa/lih