Josip Stanisic und Granit Xhaka freuen sich über das späte 1:1 Keystone

Leverkusen bleibt auch nach dem 45. Spiel der Saison ungeschlagen. In der 30. Runde der Bundesliga trifft Josip Stanisic in der 97. Minute für den Meister zum 1:1 in Dortmund.

SDA

Zum wiederholten Mal in den letzten Wochen verhinderte Leverkusen in der Nachspielzeit eine Niederlage. Der von Bayern München ausgeliehene Aussenverteidiger Stanisic setzte sich nach einem Eckball im Kopfballduell mit Niclas Füllkrug durch und sorgte dafür, dass Granit Xhaka im Trikot von Leverkusen weiterhin ungeschlagen ist. Die Dortmunder waren durch Füllkrug in der 81. Minute in Führung gegangen.

Dortmund musste durch das Remis im Rennen um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag hinnehmen. Der BVB liegt im 5. Rang zwei Punkte hinter Leipzig. Auf dem 3. Platz liegt Stuttgart, das trotz dem 1:2 in Bremen und dem Ende der Ungeschlagenheit nach elf Spielen mit vier Zählern Reserve weiterhin gut auf Kurs Richtung Champions League ist.

Zwei Tore des zuvor zwei Monate ohne Treffer gebliebenen Marvin Ducksch sorgten für den Bremer Sieg. Die Stuttgarter kamen in der 71. Minute durch Denis Undav nur noch zum Anschlusstor. Der Schweizer U21-Internationale Leonidas Stergiou stand für die Stuttgarter zum zweiten Mal in Folge in der Startformation, musste seinen Platz aber schon zur Pause räumen.

sda