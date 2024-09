Vinicius Junior soll mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet werden. Imago

Am 28. Oktober wird der beste Fussballer der Saison 2023/24 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Laut der spanischen Zeitung «Marca» steht der Sieger jetzt schon fest. Demnach wird Real Madrids Vinicius Junior geehrt.

In einem Monat wird das französische Sportmagazin «France Football» in Zusammenarbeit mit der UEFA in Paris die wohl begehrteste individuelle Trophäe verleihen: den Ballon d'Or. Offenbar wird der Brasilianer Vinicius Junior erstmals ausgezeichnet. Das will die spanische Zeitung «Marca» erfahren haben.

Demnach soll der 24-Jährige bereits jetzt über seinen Sieg informiert worden sein, damit sichergestellt werden kann, dass Vinicius die Gala am Pariser Théâtre du Châtelet auch tatsächlich besucht und nicht verhindert ist. In den vergangenen Jahren wurde der Sieger immer wieder vorab in den Medien geleakt. Das scheint dieses Jahr nicht anders zu sein.

Erster Brasilianer seit 2007

Damit würde sich Vinicius Junior unter anderem gegen Granit Xhaka durchsetzen, der es ebenfalls auf die 30-köpfige Nominierungsliste geschafft hat. Mit Vinicius' Triumph würde eine Durststrecke der Brasilianer zu Ende gehen. Der letzte Brasilianer, der den Ballon d'Or gewann, war Kaká im Jahr 2007.

«Ich habe Kaká als Beispiel, ich habe Ronaldo, der den Preis zweimal gewonnen hat, ich habe Ronaldinho, Rivaldo, viele brasilianische Spieler, die den Ballon d'Or gewonnen haben. Aber ohne Zweifel sind Ronaldo und Ronaldinho diejenigen, die mir am nächsten stehen und mir jeden Tag sagen, dass ich den Ballon d’Or gewinnen muss», sagte Vinicius kürzlich über die Vergabe. Jetzt scheint der Moment des Ruhms zum Greifen nah.

Vinicius gewann letzte Saison mit Real Madrid die spanische Meisterschaft und die Champions League und war mit 24 Toren und 11 Assists in 39 Pflichtspielen einer der überragenden Spieler. An der Copa América scheiterte er mit Brasilien im Viertelfinal.

