Will jetzt unter die Clubbesitzer gehen: Kylian Mbappé. dpa

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé ist zwar in diesem Sommer nach Madrid gewechselt – bleibt aber voraussichtlich durch einen Millionendeal mit seiner Heimat verbunden.

dpa

Der französische Fussballstar Kylian Mbappé will Medienberichten zufolge Eigentümer des SM Caen werden. Er soll für knapp 20 Millionen Euro den Löwenanteil am normannischen Zweitligisten übernehmen, wie die Zeitung «Le Parisien» berichtete. Die restlichen Anteile von circa 20 Prozent gehen an den Präsidenten des Aufsichtsrats des Clubs. Mbappé will den Angaben zufolge auch die Schulden des SM Caen zurückzahlen.

Mbappé ist Kapitän der französischen Nationalmannschaft und steht seit diesem Sommer bei Real Madrid unter Vertrag. Der 25-Jährige hätte als Teenager fast beim SM Caen unterschrieben, entschied sich dann aber für die AS Monaco, wie die französische Zeitung «L’Équipe» schrieb.

dpa