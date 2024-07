Lionel Messi wird unter Tränen verletzt ausgewechselt 15.07.2024

Superstar Lionel Messi wird aufgrund einer Bänderverletzung im rechten Knöchel für unbestimmte Zeit ausfallen.

Das teilte sein Verein Inter Miami nach medizinischen Checks mit. Die Verfügbarkeit des 37-jährigen Captains wird demnach von regelmässigen Untersuchungen und dem Fortschritt der Genesung abhängen. Messi zog sich die Verletzung bei Argentiniens 1:0-Erfolg im Final der Copa America gegen Kolumbien zu.

Bereits vor den Testergebnissen hatte Inter Miamis Trainer Gerardo Martino erklärt, dass Messi zumindest zwei Spiele ausfallen wird. Miami steht vor den Heimspielen in dieser Woche gegen Toronto am Mittwoch und Chicago Fire am Samstag auf dem zweiten Platz der Eastern Conference. Messi erzielte in dieser Saison in zwölf Spielen 12 Tore und steuerte 13 Assists bei.

Freude über die Goldmedaille, Pech mit einer Bänderverletzung: Lionel Messi steht seinem Verein Inter Miami längere Zeit nicht zur Verfügung Keystone

