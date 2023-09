Nach kuriosem Treffer schenkt die U21 des FCB dem Gegner ein Tor

Am Wochenende kommt es in der Promotion League beim Spiel zwischen der U21 des FC Basel und Rapperswil-Jona (3:2) zu gleich zwei kuriosen Toren.

Es läuft die 48. Minute, als ein FCB-Spieler verletzt auf dem Boden liegt und ein Rapperswiler den Ball fair ins Seitenaus spielt. Als das Spiel weiterläuft, will Cobel Garcia den Ball zum FCRJ-Goalie zurückspielen. Doch der Pass gerät viel zu lang und landet tatsächlich im Netz – ungewollt gehen die Basler 2:0 in Führung.

Die Gäste aus der Ostschweiz sind fuchsteufelswild, einige Spieler rennen auf Torschütze Garcia zu, der sich umgehend entschuldigt. Die Situation beruhigt sich aber schnell wieder, da die Basler signalisieren, dass sie bereit sind, dem Gegner einen Treffer zu schenken. So kann André Ribeiro in der Folge vom Anspielpunkt aus unbedrängt Richtung Tor laufen und zum 1:2 einschiessen. So geht Fairplay!

Am Ende setzt sich Basel mit 3:2 durch und holt damit seinen ersten Saisonsieg.