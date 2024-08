Bei Milan trifft und jubelt Okafor derzeit, aus der Nati wurde der Stürmer ausgebootet. KEYSTONE

Während der EM liess Murat Yakin Noah Okafor keine Sekunde spielen, für den Neustart jetzt in die Nations League bietet er den Stürmer nicht mal mehr auf – dabei spielt und trifft der 24-Jährige bei Milan in der Serie A.

Am Donnerstag gibt Murat Yakin seinen Kader für den Auftakt in die Nations League in Dänemark und gegen Spanien bekannt. Von den EM-Helden sicher nicht mehr dabei sind die mittlerweile zurückgetretenen Xherdan Shaqiri, Yann Sommer und Fabian Schär.

Zudem wird auch Noah Okafor im Aufgebot fehlen. Laut «Blick» wolle Yakin dem Milan-Stürmer einen Denkzettel verpassen, weil er mit dessen Trainingsintensität und Körpersprache während der EM in Deutschland nicht zufrieden gewesen war.

Schon während der EM kritisierte Yakin im Heimspiel bei der Nati auf blue Sport den pfeilschnellen Okafor hart: «Mit Konkurrenz muss Noah zurechtkommen. Immer nur Reden hilft nicht, es muss auch einmal Leistung auf den Platz gebracht werden.»

Yakin: «Okafor muss sich mit der Konkurrenz zurechtfinden» Noah Okafor muss bislang auf seine Einsatzminuten an der EM warten. Nati-Coach Murat Yakin begründet seine Entscheide exklusiv im «Heimspiel bei der Nati». 26.06.2024

Schon in Deutschland straft Yakin den Basler ab. In den fünf EM-Partien lässt er Okafor keine Sekunde spielen. Differenzen ausgeräumt? Von wegen! Jetzt zum Neustart soll Okafor nicht mal ein Aufgebot kriegen.

Dabei hat Okafor eigentlich Yakins Anforderungen erfüllt. Auf dem Platz hat er zuletzt Leistung gebracht. Beim Serie-A-Auftakt gegen Torino trifft er in der Nachspielzeit mit einer tollen Direktabnahmen zum 2:2. Beim 1:2 in Parma spielt er gar von Anfang an.

Schon während den Wochen in Deutschland war man im Umfeld von Okafor alles andere als erfreut über den Umgang von Yakin. Öffentlich geäussert hat sich damals keiner. Die grosse Frage jetzt: Wie reagiert man nun auf die erneute Ausbootung?

