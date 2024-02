Murat Yakin trifft mit seinem Team vor der EM auf Estland und Österreich. Bild: Keystone

Die Gegner in den zwei Testspielen des Schweizer Nationalteams vor Beginn der EM in Deutschland sind bekannt.

Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin trifft am Dienstag, 4. Juni, in Luzern auf Estland. Gegen die Balten tritt die Schweiz zum fünften Mal an. Am Samstag, 8. Juni, kommt es in St. Gallen zum ersten Vergleich mit Österreich seit neun Jahren.

sda