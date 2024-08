Dan Ndoye verletzte sich im Spiel gegen Napoli. Keystone

Dan Ndoye wird der Schweizer Nationalmannschaft in der kommenden Woche wohl nicht zur Verfügung stehen. Er muss drei Wochen pausieren.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Dan Ndoye verletzte sich am vergangenen Sonntag bei der Partie gegen Napoli am Oberschenkel.

Wie sein Klub Bologna nun mitteilt, muss Ndoye für drei Wochen pausieren.

Der Nati-Spieler wird Murat Yakin für die Nations League anfangs September nicht zur Verfügung stehen. Mehr anzeigen

Der Stürmer vom FC Bologna erlitt eine Oberschenkelverletzung, die drei Wochen Pause fordert, wie sein Klub mitteilte.

Die Schweiz spielt nächste Woche im Rahmen der Nations League zuerst gegen Dänemark (am Donnerstag in Kopenhagen) und gegen Spanien (am Sonntag in Genf). Das Kader für die beiden Begegnungen gibt Nationalcoach Murat Yakin diesen Donnerstag bekannt.

Knapp könnte es für Dan Ndoye, der sich die Muskelverletzung am letzten Wochenende im Spiel gegen Napoli zugezogen hat, auch für den ersten Champions-League-Spieltag werden. Dieser findet vom 17. bis 19. September statt.

Mehr aus dem Ressort

Galatasaray – Young Boys 0:1 UEFA Champions League, Playoff-Hinspiel, Saison 24/25 27.08.2024

Mehmedi über Shaqiri: «Es ist sehr schön, dass er sich über all die Jahre nicht verändert hat» blue Sport Experte Admir Mehmedi erinnert sich an alte Zeiten, als er und Xherdan Shaqiri Rivalen und Freunde gleichzeitig waren. 25.08.2024

sda