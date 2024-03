Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Inter Mailand Inter Mailand Yann Sommer

Beim 1:0-Sieg gegen Bologna zeigt der 35-jährige Schlussmann von Leader Inter Mailand einmal mehr eine makellose Leistung. Sommer hat in 17 von 27 Liga-Spielen die Null gehalten. Auf der Gegenseite kommen beim Tabellenvierten mit Freuler, Aebischer (bis 69. Minute) und Ndoye (ab 74. Minute) drei Schweizer zum Zug.

Bologna – Inter 0:1 09.03.2024

AC Milan AC Milan Noah Okafor

Okafor steht gegen Empoli in der Startelf und bereitet das einzige Tor der Partie mit einem Pass in den Rückraum vor. Der Schweizer zeigt sich spielfreudig und bereitet zwei weitere Torchancen vor.

Milan – Empoli 1:0 Serie A, 28. Spieltag, Saison 2023/24 10.03.2024

Torino Ricardo Rodriguez

Rodriguez führt Torino beim 1:1 gegen Napoli als Captain an. Vor den Länderspielen scheint er seine Form rechtzeitig wiederzufinden. Bei den Toren steht der 31-Jährige nicht im Mittelpunkt.

Napoli – Torino 1:1 Serie A, 26. Spieltag, Saison 2023/24 08.03.2024

AS Monaco AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria kehrt nach seiner Gelbsperre zurück und zieht beim 1:0 gegen Strassburg im defensiven Mittelfeld die Fäden. Philipp Köhn muss erneut auf der Bank Platz nehmen und Breel Embolo fehlt noch immer verletzt. Monaco ist aktuell Tabellendritter.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia spielt beim 2:0-Sieg gegen Nantes bis zur 58. Minute. In der ersten Halbzeit zieht er volley ab, doch sein Schuss wird geblockt. Defensiv erledigt er seinen Job ohne grössere Probleme.

Marseille – Nantes 2:0 Ligue 1, 25. Spieltag, Saison 2023/24 10.03.2024

Nantes Eray Cömert

Cömert spielt gegen Marseille in der Innenverteidigung durch. Die beiden Gegentore kann er nicht verhindern. Nantes steckt mitten im Abstiegskampf.

ManCity Manchester City Manuel Akanji

Im Kracher gegen Liverpool spielt Akanji durch und zeigt eine grundsolide Leistung. Die Partie endet 1:1, damit verpasst City den Sprung an die Spitze. Arsenal führt die Tabelle mit 64 Punkten vor dem punktgleichen Liverpool an, City ist nach 28 Runden mit einem Punkt Rückstand Dritter.

Newcastle Newcastle Fabian Schär

Newcastle spielt am Montagabend gegen Chelsea.

Dortmund Dortmund Gregor Kobel

Zuletzt musste Kobel aufgrund muskulärer Probleme pausieren. Beim 2:1-Sieg gegen Werder Bremen steht er am Samstagabend wieder zwischen den Pfosten. Kurz vor der Halbzeit lenkt er einen Freistoss stark am Tor vorbei. Beim Gegentreffer ist er machtlos.

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Bayer Leverkusen schlägt Wolfsburg 2:0 und hat damit weiter zehn Punkte Vorsprung auf Bayern München. Granit Xhaka erledigt seinen Job einmal mehr mit Bravour.

Wolfsburg Wolfsburg Cédric Zesiger

Lichtblick trotz Niederlage: Zesiger steht gegen Leverkusen erstmals im neuen Jahr in der Startelf, zuvor spielte er nur einmal 45 Minuten. Mit einem Distanzschuss fordert er Bayer-Goalie Lukas Hradecky. Bei den Gegentoren steht der 25-Jährige nicht im Fokus.

Gladbach Mönchengladbach Nico Elvedi

Nico Elvedi leitet beim 3:3 gegen Köln den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 nach einer Balleroberung ein. Beim zweiten Gegentor holt er sich dagegen nicht die besten Noten ab.

Mainz 05 Mainz 05 Edimilson Fernandes

Gegen Bayern München kommt Fernandes in der 35. Minute beim Stand von 1:2 ins Spiel. Rückblickend wäre er wohl lieber auf der Bank geblieben, denn es folgen sechs weitere Gegentreffer.

Mainz 05 Mainz 05 Silvan Widmer

Captain Silvan Widmer spielt beim Debakel gegen Bayern über die volle Distanz und sieht beim einen oder anderen Gegentreffer nicht gut aus. Ex-FCZ-Coach Bo Henriksen muss sein Team nun schnell wieder aufrichten, denn aktuell würde Mainz 05 als Vorletzter direkt absteigen.

Augsburg Augsburg Kevin Mbabu

Augsburg schlägt Heidenheim 1:0 und festigt den Platz im gesicherten Mittelfeld. Rechtsverteidiger Mbabu kommt bereits nach zehn Sekunden aus spitzem Winkel zum Abschluss, bleibt aber am Torwart hängen. Später springt ihm der Ball im eigenen Sechzehner an die Hand, doch zu Recht gibt es keinen Elfmeter. Mbabu drängt sich mit seinen Leistungen auch für die Nati auf.

Augsburg Augsburg Ruben Vargas

In der Vorwoche glänzte Vargas mit einem Tor und einem Assist, gegen Heidenheim bleibt er ohne Skorerpunkt. Einmal zielt er knapp am Tor vorbei und später bereitet er sehenswert eine Top-Chance vor. In der 73. Minute wird er ausgewechselt.

Chicago Fire Chicago Fire Xherdan Shaqiri

Nach drei Runden steht Chicago Fire bereits wieder mit dem Rücken zur Wand. Nach dem Remis zum Auftakt setzt es gegen Columbus die zweite Niederlage in Folge ab. Shaqiri leitet in der dritten Minute eine erste Grosschance ein. Auch beim zwischenzeitlichen Ausgleich hat Shaqiri mit einem genialen Schnittstellenpass auf Haile-Selassie die Füsse im Spiel. In der 82. Minute wird Shaqiri dann beim Stand von 1:1 ausgewechselt.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Beim Ausgleichstreffer sticht Haile-Selassie in die Tiefe und legt den Ball dann quer auf Fabian Herbers, der nur noch einzuschieben braucht.

Chicago Fire Allan Arigoni

Mit Arigoni spielt noch ein dritter Schweizer bei Chicago Fire. Beim Gegentreffer zum 1:2 in der 99. Minute ist sein Stellungsspiel nicht über alle Zweifel erhaben.