Pia Sundhage war während vier Jahren die Nationaltrainerin von Brasiliens Frauen.

Pia Sundhage ist ihren Job als brasilianische Frauen-Nationaltrainerin los. Der Verband beendet die Zusammenarbeit mit der Schwedin nach dem historisch frühen Ausscheiden an der WM vorzeitig.

Für die brasilianische Frauen-Nationalmannschaft war die WM in Neuseeland/Australien eine Enttäuschung.

Die Brasilianerinnen schieden in der Gruppenphase aus. Nun muss Pia Sundhage nach vier Jahren ihren Posten räumen. Mehr anzeigen

Brasilien hatte am Turnier in Australien und Neuseeland erstmals seit 28 Jahren den Einzug in die K.o.-Phase verpasst. Ursprünglich war vorgesehen, dass die 63-jährige Sundhage, die das Amt kurz nach der WM 2019 übernommen hatte, die Brasilianerinnen auch noch im Olympia-Jahr 2024 betreut. Laut dem Verband soll die Nachfolge in den kommenden Tagen geregelt werden.

Sundhage gewann als Trainerin 2008 und 2012 Olympia-Gold mit den USA und 2016 Silber mit der schwedischen Auswahl.

sda