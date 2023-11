Alayah Pilgrim trifft nach ihrem Debüt-Tor für die Nati im Verein gleich doppelt. blue Sport

Die Schweizer Frauen-Nati hat sich zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert. Doch wie läuft es den Schweizerinnen im Verein? Hier sind die Tops und Flops des vergangenen Spieltags.

FC Zürich 🇨🇭 Swiss Women's Super League Alayah Pilgrim

Leader FCZ lässt gegen Rapperswil-Jona nichts anbrennen und gewinnt souverän mit 5:0 (Highlights im Video). Ihren Anteil am klaren Sieg auf dem nur schwer bespielbaren Acker hat auch Nati-Stürmerin Alayah Pilgrim, die zwei Treffer beisteuert und einen weiteren vorbereitet. Bei der 1:7-Klatsche gegen Spanien war Pilgrim der einzige Lichtblick, beendete die 20-Jährige doch mit ihrem Treffer kurz nach ihrer Einwechslung die mehrere Spiele andauernde Schweizer Torflaute.

Nati- und Klub-Kollegin Seraina Piubel (bis 84. Minute) bleibt ohne Torbeteiligung im Gegensatz zu Verteidigerin Julia Stierli, die sich einen Assist gutschreiben lassen darf.

SC Freiburg 🇩🇪 Frauen-Bundesliga Svenja Fölmli

Beim 0:1 gegen Schweden kam Fölmli zu einem Teileinsatz, gegen Spanien musste sie von der Bank aus zuschauen, wie ihr Team untergeht. Bei Freiburg darf die 21-Jährige am Wochenende aber von Beginn an ran und dankt es mit dem Treffer zum 1:0. In der 65. Minute wird sie dann beim Stand von 2:1 ausgewechselt, ihr Team feiert letztlich einen 3:2-Sieg. In sechs Bundesliga-Spielen hat Fölmli nun bereits drei Treffer erzielt.

Hammarby IF 🇸🇪 Damallsvenskan Smilla Vallotto

Die 19-Jährige feiert vor 15'033 Zuschauer*innen einen grossen Sieg. Dank des 3:2-Sieges im Gipfeltreffen gegen BK Häcken übernimmt ihr Team vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung und hält damit eine Hand am Pokal. Vallotto ist bei den Toren nicht direkt beteiligt, spielt aber über die volle Distanz.

Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Women's Super League Lia Wälti

Die Nati-Kapitänin ist auch in Arsenal eine feste Grösse und feiert am Wochenende einen 2:1-Sieg gegen Manchester City. Wälti beeindruckt einmal mehr mit ihrer Ruhe am Ball, in der Offensive glänzen aber andere. Bereits in der 6. Minute wird Wälti verwarnt, lässt sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen. Arsenal ist nach fünf Runden mit 10 Punkten im 5. Rang klassiert, aber nur Chelsea hat mehr Punkte auf dem Konto (13).

Nati-Kollegin Noelle Maritz wird erst in der 90. Minute eingewechselt, sammelt aber aufgrund der rund 18 Minuten dauernden Nachspielzeit dennoch einige Spielminuten und hilft dabei, den Sieg über die Runden zu schaukeln.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Women's Super League Alter: 27 Luana Bühler

Für Bühler und ihre Spurs läuft es nicht nach Wunsch, gegen Everton wäre mehr drin gewesen als ein 1:1. Die 27-jährige Schweizerin macht aber in der Defensive einen guten Job und steht beim Gegentreffer nicht im Fokus. Tottenham hat wie Arsenal zehn Punkte auf dem Konto und ist aktuell Tabellendritter.

AS Roma 🇮🇹 Serie A Femminile Eseosa Aigbogun

Eseosa Aigbogun gewinnt mit der AS Roma den Spitzenkampf auswärts bei Juventus Turin 3:1 und führt die Tabelle nach sechs Runden mit dem Punktemaximum und einem Torverhältnis von 23:4 an. Die 30-jährige Schweizerin spielt einmal mehr über die volle Distanz. Mit den Römerinnen hat sie sich auch für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert, die für sie am 15. November beginnt. In der Nati hat Aigbogun zuletzt nur noch eine Nebenrolle gespielt, an der WM war sie noch gesetzt.

RB Leipzig 🇩🇪 Frauen-Bundesliga Elvira Herzog

Leipzig verpasst den ersten Bundesliga-Sieg der Geschichte denkbar knapp – auch weil sich Torhüterin Elvira Herzog verspekuliert. In der 1. Minute der Nachspielzeit macht sie in Erwartung einer Flanke einen Schritt aus dem Tor, doch Duisburgs Antonia Halverkamps zirkelt die Kugel direkt aufs Tor und überrascht damit die 23-jährige Schweizerin. Hier siehst du den Treffer im Video.

Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Women's Super League Alisha Lehmann

Die 24-Jährige ist mit ihren 16 Millionen Followern ein regelrechter Instagram-Star und hat vielleicht sogar mehr Fans als alle männlichen Schweizer Nati-Spieler zusammen. Auf dem Platz läuft es allerdings nicht wirklich rund in letzter Zeit. Am Sonntag gibts von Leader Chelsea eine 0:6-Ohrfeige und so bleibt Aston Villa nach fünf Runden das punktlose Schlusslicht. Lehmann, die bis zur 69. Minute auf dem Platz steht, hat letztmals am 27. Mai dieses Jahres einen Skorerpunkt gebucht.

Alisha Lehmann hat gegen Chelsea einen schweren Stand. Bild: Imago

Wolfsburg 🇩🇪 Frauen-Bundesliga Riola Xhemaili

Wolfsburg verliert den Spitzenkampf in München gegen Bayern 1:2 und ist die Tabellenführung los. Riola Xhemaili versauert einmal mehr auf der Bank. 30 Minuten Einsatzzeit in den ersten sechs Runden und auch in der verpatzten Champions-League-Quali nur Ersatz, da hat sich die 20-Jährige sicherlich mehr erhofft. So wird sie auch in der Nati weiter einen schweren Stand haben.

Nach dem Spiel gegen Schweden hatten wir mit Nati-Coach Inka Grings über die unbefriedigende Situation von Xhemaili gesprochen. Siehe Video unten.

Inka Grings über Sorgenkind Xhemaili und Sturmhoffnung Pilgrim Die hochtalentierte Riola Xhemaili kommt im Verein kaum zum Zug und wurde deshalb nicht für die WM aufgeboten. Warum ist sie jetzt wieder dabei? Und wie zufrieden ist Inka Grings mit Sturmhoffnung Alayah Pilgrim, die mehrere Topchancen liegen liess? 30.10.2023

Das könnte dich auch interessieren