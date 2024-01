blue Sport präsentiert die Highlights der internationalen Top-Spiele aus Spanien, Italien und Frankreich.

🇪🇸 Highlights aus La Liga

Barcelona macht gegen Villarreal aus einem 0:2 ein 3:2 und verliert letztlich mit 3:5 – die beiden letzten Gegentreffer fallen tief in der Nachspielzeit. Nach der Partie kündigt Barça-Coach Xavi seinen Rücktritt Ende Saison an. Auch Erzrivale Real Madrid geht in Rückstand, fährt dann aber einen 2:1-Sieg ein und übernimmt zwischenzeitlich die Tabellenführung. Später zieht Girona wieder vorbei, allerdings hat das Überraschungsteam der Saison ein Spiel mehr absolviert bei einem Punkt Vorsprung. Atlético Madrid fährt derweil einen 2:0-Sieg gegen Valencia ein und zieht mit Barça gleich.

Barcelona – Villareal 3:5 LaLiga, 22. Spieltag, Saison 23/24 27.01.2024

Las Palmas – Real Madrid 1:2 LaLiga, 22. Spieltag, Saison 23/24 27.01.2024

Atlético – Valencia 2:0 LaLiga, 22. Spieltag, Saison 23/24 28.01.2024

🇮🇹 Highlights aus der Serie A

Inter Mailand schlägt Fiorentina 1:0 und ist zurück an der Tabellenspitze, weil Juventus Turin gegen Empoli (1:1) Punkte liegen lässt. Bei Inter steht Yann Sommer im Fokus, der einen Elfmeter verschuldet, diesen dann aber hält. AC Milan (ab 87. Minute mit Okafor) holt trotz zwei verschossener Penaltys einen Punkt gegen Bologna (mit Freuler und Aebischer). Riccardo Orsolini von Bologna macht es vom Punkt besser als die Mailänder. Er ist es, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 2:2 erzielt.

Fiorentina – Inter 0:1 Serie A, 22. Spieltag, Saison 23/24 28.01.2024

Milan – Bologna 2:2 Serie A, 22. Spieltag, Saison 23/24 27.01.2024

Lazio – Napoli 0:0 Serie A, 22. Spieltag, Saison 23/24 28.01.2024

Juventus – Empoli 1:1 Serie A, 22. Spieltag, Saison 23/24 27.01.2024

🇫🇷 Highlights aus der Ligue 1

Beim Duell zwischen Marseille und Monaco (2:2) stehen drei Schweizer auf dem Platz, am Ende sind es nur noch zwei, weil Denis Zakaria mit Rot vom Platz fliegt. Ulisses Garcia (Marseille) und Philipp Köhn (Monaco) spielen durch. 2:2 endet auch die Partie zwischen PSG und Stade Brest. Der Tabellendritte holt gegen Leader PSG einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Superstar Kylian Mbappé bleibt für einmal blass.

PSG – Brest 2:2 Ligue 1, 19. Runde, Saison 23/24 28.01.2024